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拖吊車「越級打怪」槓上大貨車…秒翹孤輪！隊友蜈蚣式神救援　網：絕世武功

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▲▼台北市南港區20中午一輛拖吊車拖貨車時不幸失敗「翹孤輪」。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲台北市南港區20日中午一輛拖吊車拖吊貨車時失敗，整個「翹孤輪」，瞬間笑翻萬名網友。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者徐愷昕／台北報導

台北市南港區20日中午12點許有一台貨車遭拖吊，但過程中疑拖吊員未思慮周詳，導致操作失敗，拖吊車當場翹孤輪，形成「拖人之車反被拖」的搞笑局面，路過民眾不禁好奇停下在一旁圍觀，其中還有人大嘆，「拖一個噸數比自己還大的車，難道是小蝦米硬要吃大鯨魚的概念嗎」？

20日中午台北市南港區忠孝東路六段與東新街口，有民眾見一公務拖吊車在拖吊一輛大貨車，但可能因噸數相差太多的關係，過程似乎有些艱辛，當拖吊車起步要拉起貨車時，油門一採，拖吊車不僅沒前進，反而自己「飛高高」！嚇的路過民眾直呼，「實在很狂」！而畫面被拍下放上臉書「爆料公社」後，也瞬間笑翻萬名網友，引來千則留言。

▲▼台北市南港區20中午一輛拖吊車拖貨車時不幸失敗「翹孤輪」。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲隊友神救援畫面曝光，網友笑稱「蜈蚣式搶救」超幽默。（圖／翻攝「爆料公社」）

整起事故更有趣的地方在於，正當2車陷入窘境時，拖吊車趕緊派出「神救兵」，怎料畫面一出，網友紛紛大笑表示，「不怕神一樣的對手，只怕豬一樣的隊友」，覺得拖吊車採蜈蚣式救援實在太幽默，根本越級打怪的概念。

拖吊車翹孤輪畫面被路過民眾拍照上傳臉書後，萬民網友看了都不禁讚嘆拖吊車實在太勇敢，「畫面有如螞蟻拖大象」、「螃蟹車終於踢到鐵板了」、「玩蹺蹺板？」、「紅螞蟻越級遇上綠浩克，結果被K.O」，認為這神乎其技的拖吊技能還真的是「夢想起飛」，另外也有人笑稱，「3噸半拖車拖吊7噸多貨車，應該是絕世武功了」。

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▲▼台北市南港區20中午一輛拖吊車拖貨車時不幸失敗「翹孤輪」。（圖／翻攝「爆料公社」）

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