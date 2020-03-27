　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南載工程廢土卡車自撞電桿　直撞命根「凹形受困」送醫急救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南市中西區中華西路二段與府前路二段口，27日下午發生小貨車自撞電線桿車禍事故，駕駛人受困駕駛座內，台南市消防局據報出動消防人車前往搶救，將右腳疑開放性骨折的30多歲吳姓駕駛人搶救脫困，駕駛人意識清楚，以救護車送醫救治。

▲台南市中西區中華西路二段與府前路二段口，發生小貨車自撞電線桿車禍事故，駕駛人受困駕駛座內，消防人員前往搶救困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區中華西路二段與府前路二段口，發生小貨車自撞電線桿車禍事故，駕駛人受困駕駛座內，消防人員前往搶救困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區中華西路二段與府前路二段口，發生小貨車自撞電線桿車禍事故，駕駛人受困駕駛座內，消防人員前往搶救困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於27日下午3時42分許據報，位於中西區中華西路二段與府前路二段口，發生小貨車自撞電線桿，該名男性駕駛人受困貨車駕駛座內，消防局馬上出動永華、和緯消防分隊救助車及救護車前往搶救。

▲台南市中西區中華西路二段與府前路二段口，發生小貨車自撞電線桿車禍事故，駕駛人受困駕駛座內，消防人員前往搶救困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區中華西路二段與府前路二段口，發生小貨車自撞電線桿車禍事故，駕駛人受困駕駛座內，消防人員前往搶救困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員到場發現駕駛人卡在變形的駕駛座內動彈不得，駕駛人意識清楚，但感到十分疼痛，消防人員小心以破壞器材破壞駕駛座車體，將駕駛人30多歲吳姓男子搶救脫困，但右腳疑開放性骨折，馬上以救護車送成大醫院救治。

▲台南市中西區中華西路二段與府前路二段口，發生小貨車自撞電線桿車禍事故，駕駛人受困駕駛座內，消防人員前往搶救困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區中華西路二段與府前路二段口，發生小貨車自撞電線桿車禍事故，駕駛人受困駕駛座內，消防人員前往搶救困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局據報派員到場管制交通及勘查蒐證測繪，該貨車疑為載運建築事業廢棄物，不知何故吳姓駕駛竟失控自撞，車上的事業廢棄物灑落馬路上一地，中華西路是市區重要幹道，來往車流輛很大，因而影響來往人車通行，造成交通阻塞，幸好警方在場疏導人車，並快速排除相關障礙。經查吳姓男子酒測值為0，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
撐不住！燦星網決議：出清燦星旅股權53.1%
美國女困倫敦「真的很絕望」！她拍片哭求：想回中國　結局出爐
謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量
16縣市豪大雨特報！明起轉濕涼「降10度」　清明連假天氣曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被懷疑劈腿…她慘遭痛毆、逼脫內褲！恐怖男友判刑7個月

陳家欽聲明：光明磊落、絕無不法！　檢舉人「對慣例誤解」

居家檢疫手機定位異常成常態　 「錯誤率逾9成」桃警疲於奔命

7旬翁網購60盒「黑螞蟻壯陽藥」　未經許可輸入堅持自用…悔過書換緩起訴

美女法官捷運4度遭性騷　「這次我不姑息！」怒揪摸臀狼

台南載工程廢土卡車自撞電桿　直撞命根「凹形受困」送醫急救

蔡宜芳爆不倫戀之前遭鄉民罵「垃圾」　告妨害名譽結果出爐

涉掏空誠美材子公司…葉美麗提告切割　新董座「產品無瑕疵」撤告拍賣

愛上小六女！19歲男凍未條…在她家客廳壞壞5次　下場慘曝

寄恐嚇信到北市議會　嗆「炸死總統」的男子高雄落網

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

被懷疑劈腿…她慘遭痛毆、逼脫內褲！恐怖男友判刑7個月

陳家欽聲明：光明磊落、絕無不法！　檢舉人「對慣例誤解」

居家檢疫手機定位異常成常態　 「錯誤率逾9成」桃警疲於奔命

7旬翁網購60盒「黑螞蟻壯陽藥」　未經許可輸入堅持自用…悔過書換緩起訴

美女法官捷運4度遭性騷　「這次我不姑息！」怒揪摸臀狼

台南載工程廢土卡車自撞電桿　直撞命根「凹形受困」送醫急救

蔡宜芳爆不倫戀之前遭鄉民罵「垃圾」　告妨害名譽結果出爐

涉掏空誠美材子公司…葉美麗提告切割　新董座「產品無瑕疵」撤告拍賣

愛上小六女！19歲男凍未條…在她家客廳壞壞5次　下場慘曝

寄恐嚇信到北市議會　嗆「炸死總統」的男子高雄落網

洛威拿5年「年輕瘦弟→熟齡胖大叔」　媽吐槽「不變地方」笑爛網

送完包裹被告知「我在居家檢疫」　高雄郵差嚇壞

接見民間監督司改聯盟　蔡英文：期許共同推進司法改革成果

被懷疑劈腿…她慘遭痛毆、逼脫內褲！恐怖男友判刑7個月

中職／明星賽受疫情波及　確定史上首度停辦

土耳其淪陷！　吳鳳擔心家人…妹妹曝現況「完全不敢出門」

他愛地球花27萬蓋「超前衛空氣混凝土圓房」　冬暖夏涼外觀超吸睛！

封城後歐洲人瘋搶啥？口罩之外，性愛娃娃銷售飆漲480%

新光三越「初夏購物節」150萬組美妝優惠齊發　3大攻略術搶便宜不手軟

陳家欽聲明：光明磊落、絕無不法！　檢舉人「對慣例誤解」

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

社會熱門新聞

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝和弦凌晨暴走直播　遭強制送醫治療

新北男拒繳10萬罰鍰又失聯　遭限制出境

就是不想當兵！男留學13年等除役到才回國

外籍賣淫女湧入中山區淘金　恐成防疫黑洞

國道1號218K處　8車連環撞

李興文兒夜鬧IKEA！判刑3個月

人肉撞上擋風玻璃！無照男撞飛騎士

火爆女外送「餐甩顧客臉」　2人壓在地上打

越南返台失聯30小時！男子彰化遭逮

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

傳「園區停班14天…」　女網友慘了

「八月堂」夫妻離婚撕破臉　八月本舖遭告侵權

彭文正支持者嗆蔡英文「詐騙總統」！

更多熱門

相關新聞

台南市家犬貓絕育活動開跑

台南市家犬貓絕育活動開跑

台南市動保處向行政院農委會爭取的偏鄉家犬貓絕育補助，預計於2020年5月開始進行，主要以狂犬病疫區及偏鄉家犬貓為對象，民眾可自即日起至4月25日前向區公所或里辦公處報名。

用刀不慎劃傷手掌

用刀不慎劃傷手掌

生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主

生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主

國道221K貨車撞工程車　駕駛受傷

國道221K貨車撞工程車　駕駛受傷

25歲男騎車自撞倒地送醫不治

25歲男騎車自撞倒地送醫不治

關鍵字：

台南市貨車自撞電桿受困送醫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

謝和弦凌晨暴走直播　遭強制送醫治療

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面