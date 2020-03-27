台南載工程廢土卡車自撞電桿　直撞命根「凹形受困」送醫急救

記者林悅／台南報導

台南市中西區中華西路二段與府前路二段口，27日下午發生小貨車自撞電線桿車禍事故，駕駛人受困駕駛座內，台南市消防局據報出動消防人車前往搶救，將右腳疑開放性骨折的30多歲吳姓駕駛人搶救脫困，駕駛人意識清楚，以救護車送醫救治。

▲台南市中西區中華西路二段與府前路二段口，發生小貨車自撞電線桿車禍事故，駕駛人受困駕駛座內，消防人員前往搶救困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於27日下午3時42分許據報，位於中西區中華西路二段與府前路二段口，發生小貨車自撞電線桿，該名男性駕駛人受困貨車駕駛座內，消防局馬上出動永華、和緯消防分隊救助車及救護車前往搶救。

消防人員到場發現駕駛人卡在變形的駕駛座內動彈不得，駕駛人意識清楚，但感到十分疼痛，消防人員小心以破壞器材破壞駕駛座車體，將駕駛人30多歲吳姓男子搶救脫困，但右腳疑開放性骨折，馬上以救護車送成大醫院救治。

台南市警二分局據報派員到場管制交通及勘查蒐證測繪，該貨車疑為載運建築事業廢棄物，不知何故吳姓駕駛竟失控自撞，車上的事業廢棄物灑落馬路上一地，中華西路是市區重要幹道，來往車流輛很大，因而影響來往人車通行，造成交通阻塞，幸好警方在場疏導人車，並快速排除相關障礙。經查吳姓男子酒測值為0，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中

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