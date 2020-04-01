「社交距離」軟硬兼施！紐約市確診破4萬　市長：不自律罰500美元

▲紐約時代廣場人煙稀少。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者尹俊傑紐約31日專電

美國紐約市人口稠密，是新冠肺炎疫情延燒主因之一。為遏阻病毒蔓延，紐約實施軟性禁足令，期望民眾自律保持社交距離，如果屢勸不聽，警方有權罰款最高逾新台幣1.5萬元。

美國總統川普16日公布減緩病毒散播的防疫方針，建議民眾盡可能在家工作、上課，避免非必要外出、參加超過10人的社交聚會或在酒吧、餐廳與美食廣場飲食，原本為期15天，已延長至4月底。這項方針沒有強制力，有別於各州與地方政府頒布的防疫措施。

總體而言，這些防疫措施目的都是保持社交距離。狹義來說，是要求民眾與他人保持一定距離，以策安全；廣義來說，是導引民眾盡量在家工作並減少外出、強迫大量商家停業、禁止多人聚會，盡可能在「不封城」條件下降低人群密度。

紐約市人口約860萬，又是國際交通樞紐，人群高密度接觸，成為新冠肺炎（COVID-19）疫情快速蔓延的關鍵。根據紐約市政府最新數據，全市已有1096人死於武漢肺炎，占紐約州死亡總數約2/3。

紐約疫情自3月起不斷升溫，州政府接連頒布新規定防止人群聚集。除公立學校停課外，12日起禁止500人以上集會，導致百老匯劇院熄燈；到了16日，紐約與新澤西、康乃狄克州聯合禁止50人以上集會，餐廳與酒吧不得內用，戲院、賭場與健身房強制關閉。

▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）



紐約州長古莫（Andrew Cuomo）20日跟進加州，公布「紐約州暫停」（New York State on PAUSE）行政命令，要求州內居民盡可能待在家，外出採買或透氣也要與他人保持6英呎（約183公分）距離。這項命令自22日晚間生效，至少會實施到4月15日。

依照規定，紐約州非民生必需類型企業須讓所有員工待在家，髮廊、美甲與刺青店都要暫時停業。雜貨店、藥局、醫療業者、餐廳（只能外帶或外送）等民生必需類型企業不受限。

古莫當時說，違規企業將遭罰款並被迫停業，但州政府不打算處罰違規民眾。令人玩味的是，行政命令明定「非必要社交聚會無論規模、理由都禁止舉行」，既然無從罰起，也只能靠民眾自律。

許多商家配合規定，管制人流進出之餘，也在店外地面上劃線，提醒排隊民眾保持適當距離。部分住宅大樓訂定新規，要求一次最多只能2人搭電梯；為降低感染風險，管委會也要求住戶叫外賣須在大廳取餐，禁止外送人員使用電梯。

古莫言猶在耳，許多紐約市民仍沒當一回事，趁當週週末風和日麗擠往農夫市集，甚至有年輕人不顧警告在公園打籃球。古莫大為不滿，要求紐約市政府提出檢討計畫。

▲警察呼籲民眾保持社交距離。（圖／達志影像／美聯社）



紐約市長白思豪（Bill de Blasio）25日宣布，市政府將移除80座鬥牛比賽興盛的公園球場籃框，並揚言必要時將關閉全市1700座公園籃球場。

白思豪今天表示，不把保持社交距離當一回事的民眾置他人於險境，他已指示紐約市警察局（NYPD）開始對違規民眾罰款250至500美元（約新台幣7568元至1萬5136元）。

對日子原本多采多姿的紐約客來說，成天待在家中並不好受。古莫深知人悶久會悶出毛病的道理，現階段採人性化管理，不要求民眾提出外出理由，並鼓勵民眾有機會就出門運動，但要以單獨運動為原則，並和旁人保持6英呎距離。

古莫今天坦言，保持社交距離的日子確實無聊，但在仍未到達疫情高峰之際，民眾只能為自己與他人健康著想。他呼籲紐約客做好長期抗疫的準備，疫情達高峰後還要等新增確診病例曲線往下掉，「調整好心態與期待，以免每天早上起床都感到失望」。