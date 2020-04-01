北捷宣布「全程戴口罩」　陳時中：距離低於1.5公尺還是要戴

▲防範新冠肺炎傳染，民眾戴口罩搭捷運並站出社交距離。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳涵茵／台北報導

憂清明連假加速新冠肺炎疫情，交通部宣布4月1日起進入各大運輸場站均須配戴口罩，且發燒者不可搭車，為了全面防疫，指揮官陳時中則多次強調：「維持1.5公尺社交距離，沒辦法的話就還是要戴上口罩。」

台鐵、高鐵強制乘客戴口罩才可入站，台北捷運因考量施行上困難，原不跟進表示要等中央指示才會實施強制戴口罩，陳時中提到，「室內若沒有辦法維持1.5公尺距離，建議大家配戴口罩，目前規範對象未包括北捷。」除了擁擠密閉場所一定要戴口罩，若無法保持1.5公尺距離也無法戴口罩的情況下，像是吃飯時，就希望用隔屏隔開，降低飛沫傳染可能性。

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▲陳時中建議1.5公尺社交距離以內就要戴上口罩。

交通部宣布4月起大眾運輸全面配戴口罩，台北市副市長黃珊珊曾表示，若14天9片口罩上路後，可確保每一個民眾都領得到口罩，那強制實施戴口罩可能還可以，但若大家都還要排隊買口罩，地方政府也沒有足夠的口罩量，那要限制人民什麼呢？只發布一道命令，民眾會無所適從，目前北市大眾運輸系統，例如北捷、公車、貓纜等要實施，執行面有困難，若中央有正面表列，就一定照辦。

▲台北捷運宣導搭乘捷運全程戴口罩。（圖／翻攝自《台北捷運》臉書專頁）



台北捷運表示將全力配合CDC以及台北市政府的防疫政策，也已於4月1日下午張貼公告，搭乘台北捷運需全程戴口罩，此外提醒乘客別忘勤洗手，勸導民眾全面防疫。

