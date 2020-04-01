無預警砍50醫護！大邱6千人確診　新冠肺炎指定醫院「零業績」超慘

▲ 在醫院靈堂外稍作休息的醫療人員。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓1日通報101起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，全國累計9887例，其中165人死亡。重災區大邱已有6704人感染，專門收治確診患者的啟明大學大邱東山醫院卻傳出以經營不善為由，解雇多達50名約聘人員，引起輿論批評。

大邱東山醫院設有400多張病床，2月21日被選為新冠肺炎指定醫院，將此前的住院患者移送其他醫院，專門收治新冠肺炎病患。《韓民族日報》今早踢爆，院方3月12日起陸續向設備技術人員以外的所有約聘人員發出合約中止通知，宣稱醫院內部狀況在疫情爆發後惡化，不得已縮減人力，希望員工諒解。

收到通知的50多名員工包括10多名醫檢師、20多名護士助理及21名產後護理人員，都在2019年4月開院時簽下1年合約，今年4月就會到期。被解雇的醫檢師表示，「我和高齡的父母同住。不只是我自己，我父母也暴露在感染的風險之中，儘管如此還是每周上班6天，每天穿著防護服揮汗工作，卻得到這種回報，感覺就像遭人背叛。」

醫界人士批評，大邱東山醫院的作法太過極端。衛生醫療工會人員指出，MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒感染症）疫情爆發時，醫療機構的確沒有得到應有的損害賠償，但此次新冠肺炎疫情還不到討論此問題的時候，院方將損失轉嫁到約聘人員身上並不適當。

保健福祉部則說明，政府已經提早支付部分醫療經費，損害賠償金也預計在4月中旬撥款，認為大邱東山醫院的狀況應該不至於惡化至需要解雇所有約聘人員。人道主義實踐醫師協會代表也指責，大邱不知何時還會遭遇需要大量醫護人員的狀況，而大邱東山醫院不但沒有擴編人力，還要求最前線人員回家。

院方對此則回應，由於目前全面停止一般門診及急診，僅治療新冠肺炎患者，除了健保公團撥出的24億元，醫院等於零收入。雖然政府承諾提供補償，但院方持懷疑態度，在充滿未知的狀況下，不得已解雇約聘人員。

部分批評聲浪指向大邱市當局，醫療聯盟本部大邱分部人員指出，大邱市當局最誇口承擔所有費用，可以負荷所有確診患者，如今卻將責任推卸給中央政府；認為大邱市廳若足夠積極，至少不會演變至此局面。大邱市對此表示，已經全力協助調派人員，但醫院解雇員工與否和大邱市當局無關。

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