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Uber為抗疫出力！全球提供1000萬次免費乘車、送餐服務

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▲Uber。（圖／路透）

▲Uber宣布將為醫療人員、年長者及其他受疫情影響的人提供1000萬次免費乘車及送餐服務。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，各大科技公司無不釋出自家專長共同抗疫，Uber也宣布將為醫療人員、年長者及其他受疫情影響的人提供1000萬次免費乘車及送餐服務。

此前，Uber已為英國保健署（NHS）工作人員提供免費乘車和送餐服務，如今該計畫將進一步擴展至全球。Uber稍早於美國官網發布新聞稿表示，「任何組織、醫療服務提供者或政府機構」都有資格享受該服務，據發言人說法，Uber已開始與當地食物銀行就搭便車及運送問題進行討論。

發言人表示，Uber將在未來幾個月內大規模提供免費餐飲配送及乘車服務，並根據當地的需求量身訂製服務內容。「我們將自行承擔與配送及乘車的相關成本，包括運輸成本及向駕駛員及配送員運費等。」

目前Uber台灣官網尚未發布相關消息，但Uber Eats上周宣布，將針對醫護專業人員、餐廳業者、合作外送夥伴及平台用戶，推動一系列支援計畫，將與醫療院所合作，提供25,000份免費餐點給無私的防疫與醫護人員，希望藉以健康與優質的餐點支援抗疫最前線，感謝他們日夜輪班守護台灣民眾的健康。此外，Uber Eats 也在全球推出「無接觸」外送服務App新功能，讓消費者可在結帳時一鍵選擇將餐點「放在門口」或「放在大廳」，減少非必要的接觸。

因新冠肺炎疫情延燒，Uber乘車量大幅下滑。日前Uber在與投資者的電話會議中評估了疫情對其業務造成的影響，執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，該公司在西雅圖的總叫車次數下滑了60％至70％。西雅圖是受疫情影響最嚴重的城市之一，而除西雅圖外，Uber在舊金山、洛杉磯及紐約等大城市均出現乘車量下滑的現象。

隨著疫情爆發，愈來愈多民眾被要求待在家中，避免不必要的出行，許多司機也因此遭愈經濟上的困難，目前Uber正為那些確診感染新冠肺炎或因接觸確診者而隔離的司機提供經濟援助。

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