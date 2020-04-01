陳玉珍秀身分證「金門不是台灣島的一部分」　要求蘇貞昌道歉下台

▲國民黨團要求蘇貞昌道歉下台。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前質詢稱「中華民國是一個國家，但台灣不是」，遭行政院長蘇貞昌開嗆「沒資格當國會議員」。對此，國民黨團召開記者會要求蘇貞昌道歉下台，陳玉珍則秀出身分證強調「金門是中華民國一部分，不是台灣島的一部分」，直言民進黨天天在愚弄國民，要求總統蔡英文對此事表態，「要馬蘇貞昌下台，要馬就勇敢帶領修憲，不要天天讓人民過愚人節。」

立法院國民黨團1日召開記者會，包括黨團總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華，以及孔文吉、洪孟楷、李德維、鄭正鈐都出席力挺陳玉珍。

蔣萬安表示，依據憲法，陳玉珍沒有說錯，直言「蘇貞昌院長你到底是哪一國行政院長？根據憲法，你是中華民國行政院長，不是台灣國的行政院長，民進黨邁入第二任期，握有行政權，掌握國會多數，如果民進黨要更改國號國名就提案，依據修憲程序，不要說一套作一套。」

林為洲表示，國會議員是民眾選出來的，只有人民才有資格講合不合格，每四年會檢驗一次，「民意就是國會議員的監督機制，不是行政單位」，而他最不能接受的，是蘇貞昌刻意扭曲陳玉珍說的話，要求他道歉甚至下台。

陳玉珍則痛批，防疫期間蘇貞昌刻意挑起統獨戰火，其心可議，並拿出自己的身分證，強調上面寫著中華民國，出生地是福建省金門縣，「當蘇貞昌心裡只有台灣，就是把金門當做孤兒，因為金門是中華民國一部分，不是台灣島的一部分。」

陳玉珍更說，今天是愚人節，民進黨天天在愚弄國民，既然是國會多數，完全執政，「蔡英文要不要出來說句話，要馬蘇貞昌下台，要馬蔡英文勇敢的帶領修憲，不要天天讓人民過愚人節。」

洪孟楷批評，真正失格的是蘇貞昌，民意選出的立委，不需要一位由總統任命的行政院長指指點點，在野黨絕不是蘇貞昌仇中的提款機，也不是蘇貞昌保衛的踏板。林奕華也痛斥蘇貞昌呈現的威權心態「對得起台灣人民嗎？立委行使的是質詢權，你叫徐國勇不要來亂，但你在亂什麼呢？」要求蘇貞昌鞠躬道歉。