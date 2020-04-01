LIVE／清明防疫破口來襲　蔡英文敞廳談話再上火線

記者陶本和／台北報導</p> <p>在清明連假前，總統蔡英文1日上午10時30分，再次發表「敞廳談話」，提醒國人戴口罩、保持社交距離，另外也將談及在台美、台澳之外，後續的國際防疫互助。《ETtoday新聞雲》全程直播。</p> <p>適逢愚人節，許多人喜歡用這一天來開玩笑，不過在新冠肺炎疫情肆虐期間，蔡英文特別透過臉書提醒，這天可以發揮幽默感，但不可以拿疫情開玩笑，根據傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣三百萬元以下罰金。</p> allowFullScreen="true">

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

在清明連假前，總統蔡英文1日上午10時30分，再次發表「敞廳談話」，提醒國人戴口罩、保持社交距離，另外也將談及在台美、台澳之外，後續的國際防疫互助。

另外，由於清明連假即將到來，又會是防疫的重大挑戰階段，中央防疫指揮中心先前多次呼籲保持社交距離。對此，蔡英文則提醒，連假有4天，可以分散掃墓的活動，且現在有不同掃墓方式，可以線上掃墓，同時她也提醒國人，應該保持社交距離。

同時，在台美先前共同發表聯合聲明，美方為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣將每週提供10萬片口罩，雙方也將在藥物、疫苗開發，以及各項防疫及抗疫措施上加強合作。

近日，台灣與澳洲也開啟防疫合作案，相互採購防疫物資原料，澳方願意提供台灣購買100萬公升的酒精原料，可生產422萬瓶；而台方也同意在國內產能充足的情況下，提供澳方購買3噸不織布材料。

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