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陳建仁：零星本土病例未建立連續傳染鏈　呼籲保持社交距離

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▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，副總統陳建仁31日晚間透過臉書呼籲，零星的本土病例並未建立連續的傳染鏈，沒出現本土病例呈指數增加的流行曲線，但全球疫情依然嚴峻，民眾應遵行保持社交距離。

陳建仁表示，在沒有治療藥物和疫苗的情況下，人傳人的傳染病會很快地呈指數增加而快速擴散，唯一有效管控疫情的方法，就是透過隔離檢疫來降低接觸率，有效接觸率高，病例數會驟升驟降，流行很快就結束；有效接觸率低，病例數會緩升緩降，流行會持續較長時間。

陳建仁指出，我國中央疫情指揮中心最近呼籲，透過「保持社交距離」緩和流行曲線的驟升驟降，以爭取時間等待疫苗及抗病毒藥物的上市，保持社交距離的措施很多，包括確定病例隔離治療、密切接觸者隔離檢疫、高危險群自主健康管理、學校停班停課、減少不必要群聚活動、封城鎖國等。

陳建仁說明，保持社交距離的防疫效果，受到兩個因素的影響，第一是「社交次數減少達日常次數的百分比 (a)」，a愈小表示社交次數減少愈多；第二是「減少社交次數者佔全人口的百分比 (f)，f愈大表示減少社交次數的人愈多。

陳建仁提到，截至3月31日台灣共有322名武漢肺炎確診病例，其中276名境外移入、46名本土病例，目前38名本土病例可以追溯到感染源，屬於家族、職場、醫院或學校內傳染，只有8名無法追溯到感染源，零星的本土病例並未建立連續的傳染鏈，因此，並沒有出現本土病例呈指數增加的流行曲線。

陳建仁強調，全球疫情依然嚴峻，希望國人除了做好自主健康管理，養成勤洗手及必要時戴口罩的衛生習慣之外，也都能確實依照中央疫情指揮中心的指引，遵行保持社交距離的各項措施，讓台灣能夠早日脫離新冠肺炎疫災的威脅。

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