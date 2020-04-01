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Apple絕美全新iPad Pro七大特點　讓你想要手刀入手

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

Apple 3月19日於加州發表最先進的 iPad Pro，除了宣稱比大多數 Windows PC 筆記型電腦更快速且更強大外，更配備懸浮式設計鍵盤、背光鍵盤、超廣角相機和錄音室等級麥克風等等，完美結合了筆電和iPad的所有優良DNA，全新 iPad Pro 將於日後於 apple.com/tw 上推出，在這之前，先跟著我們一起看七大特點，看完評估後再入手也不遲。

專業配件與巧控鍵盤

全新的巧控鍵盤以磁力連接 iPad Pro，透過懸浮式設計展現華麗的「多點觸控」螢幕，不論在膝上或桌上都有出色表現。獨特的懸臂式鉸鏈，可順暢自如地調整觀看角度，最高可達 130 度。巧控鍵盤的攜帶式和保護性設計，提供具備背光按鍵的全尺寸鍵盤和 1 公釐鍵程的剪刀式結構，為 iPad 帶來最佳的打字體驗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

超越筆電的專業級效能

iPad Pro 專為運算需求最高的工作而設計，如剪輯 4K 影片或設計 3D 模型，透過全新 A12Z 仿生晶片再一次提升了效能，再沒有其他晶片可提供 iPad Pro 纖薄輕盈的設計中非凡的效能。可持續最長達 10 小時的出色電池續航力，更快速的 Wi-Fi 連線能力和更快 60% 的 4G LTE Advanced，支援比任何其他平板電腦更多的頻段，全天保持生產力與創造力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

絕美銀幕顯示器

全面延伸的 Liquid Retina 顯示器，可以說是世上最先進的行動顯示器。你可以在這台全新iPad Pro上觀看生動逼真細節的照片、影片、app 與各種遊戲。ProMotion 自動適應更新率技術，提供超順暢的捲動與反應速度。無論在哪裡使用 iPad Pro ，任何與 iPad Pro 互動的時刻，「原彩」顯示技術、高亮度與抗反射鍍膜都可以提供所有其他行動裝置上所無法呈現的出色觀看體驗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

專業級廣角相機

想像一台筆電竟然還可以像iPhone這樣拍照？iPad Pro 上的專業級相機採用 1200 萬像素廣角相機，現在更包括 1000 萬像素的超廣角相機，可變焦縮小兩倍，拍攝更寬廣的視野。加入第二部相機會使照片和影片的可能性加倍，進而實現不同的視角與多部相機的使用，改寫創意專業人士的遊戲規則。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

錄音室等級的麥克風

iPad Pro配備五個錄音室等級麥克風，可以超純淨的音訊與最無噪音干擾的諸多細節，並透過四揚聲器音訊呈現身歷其境的音質體驗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

突破性的光學雷達掃描儀

突破性的光學雷達掃描儀可支援所有行動裝置上前所未有的功能。可測量周圍物體的距離，適用於室內及室外，最遠可達 5 公尺。iPadOS 中的全新深度架構結合由光學雷達掃描儀所測量的深度點、相機與動作感測器的資料，並透過視覺演算法增強了解場景，這些元素的緊密整合，為 iPad Pro 帶來全新等級的 AR 體驗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

iPadOS 支援觸控式軌跡板

iPadOS 13.4 讓 iPad 首度支援觸控式軌跡板，提供更自然的打字體驗，為寫作和選取文字、使用試算表和專業工作流程等作業，帶來更高的精準度。另外，Apple 的 iWork 生產力 app 套件 Pages、Numbers 和 Keynote 即將獲得更新，能充分發揮觸控式軌跡板的功能，為 iPad 開創全新的文件處理方式。

上市日期：待確認
顏色：銀色與太空灰色
容量：128GB、256GB、512GB 、1TB 四種容量可供選擇。
價格：
11 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型 NT$25,900起／Wi-Fi + 行動網路機型 NT$30,900起
12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型 NT$32,900 起／Wi-Fi + 行動網路機型 NT$37,900 起

※TRAVIS HUNG
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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