iPhone 9上市有影！手機殼實拍照曝光　最快4月5日開賣

▲iPhone 9手機殼實體照曝光。（圖／翻攝自9to5mac）

記者陳心怡／外電報導

受到疫情影響，原本預計3月中旬推出的平價版iPhone 9（或iPhone SE 2）落空後，近日再度出現上市的消息。根據《9to5mac》報導，Bust Buy等零售商已經開始進貨iPhone 9手機保護殼，並且亮出了手機殼實拍照。

從曝光照片來看，iPhone 9可能會被命名為New iPhone 4.7吋2020版，此前蘋果在New iPad上用過類似的命名。

另外，從保護殼的鏡頭開孔來看，iPhone 9毫無疑問應該是配置單顆鏡頭，這先前外界的傳聞消息相符。

值得注意的是，零售商收到的消息是不要在4月5日前銷售這些商品，換言之，iPhone 9發布會很可能在下個星期舉行。

此外，知名英國配件品牌 Mous 也在官網上架「iPhone SE 2」的透明保護殼，並標註「Coming Soon」，從 Mous 釋出的圖片來看，保護殼外型和 iPhone 8 非常相似，除了蘋果的 Logo 從偏上改為正中間以外，其餘都與 iPhone 8 一樣。

▼iPhone SE 2透明保護殼。（圖／翻攝自Mous官網）