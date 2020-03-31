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東京老字號豬排「銀座梅林」首度進駐台灣　3款必吃經典原汁原味引進

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炸豬排一直是日本料理中的必備選單，雖然目前市面上的日式豬排店已經族繁不及備載，但日本餐飲品牌仍看好台灣的美食戰場強大的競爭力，紛紛想進駐展店，雖然最近因為疫情關係，大家減少了出門覓食的機會，但來自東京銀座的老字號豬排名店「銀座梅林」不擔心，選在清明連假前夕正式開幕台灣首店，讓最近無法出國的台灣人仍能一嘗道地日式風味。

台灣首店進駐新竹

「銀座梅林」成立於1927年（昭和2年），是銀座當地的首間炸豬排店，目前在全日本已在東京、琦玉與羽田機場等地展店4間，更在香港、韓國、新加坡與夏威夷等地都開設海外分店，今年春天來台灣，一改過去大家習慣先搶下台北美食一級戰區的信義區，或是日式餐廳滿布的中山區，而是選在新竹遠東巨城購物中心，看好新竹的美食消費力，也能拉攏北部與中部的饕客們前往品嘗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雖然台灣首店設在美食街中，但相對寬敞的用餐空間，有專屬的座位區。品項上則以日本店舖經典的6款品項作為主打引進，像是大家常聽到的「一口炸豬排」、「中濃炸豬排醬汁」與「炸豬排三明治」等，店家特別強調，風味上沒有做任何調整，希望能帶給台灣消費者最原汁原味的炸豬排。更曾被日本料理鐵人「道場六三郎」譽為「生涯第一的豬排丼」。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

獨門豬排料理手法讓人回味無窮

製作特色強調選用肉質緊實、口感軟嫩的部位，搭配均勻分布的油花，吃起來嫩而不膩口，將肉排大力敲打後灑上調味粉再蘸取生麵包粉與蛋液後放進油鍋酥炸約5-7分鐘，讓肉質熟度剛剛好。切片後在餐盤上擺盤，上桌時還會附上一杯獨門的元祖炸豬排醬，又稱為中濃醬汁，可以先品嘗豬排的原味外酥內軟，再淋上醬汁，帶點甜鹹風味讓味道更突出。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

必吃3大經典餐點

除了必點的「特選後切里肌豬排定食」外，「銀座梅林」其實也透露在日本最招牌的還有這款「特製腰內豬排丼」，一整碗幾乎滿出來的擺盤，先劃破半熟溫泉蛋讓蛋液緩緩流出，湯匙一口挖起，裹上醬汁的越光米搭配鮮嫩豬排與蛋液一同享用，讓人食慾大開；另一款「豬排三明治」雖然常見，但同樣是「銀座梅林」的招牌，用鬆軟白吐司包裹酥炸後的腰內豬排，搭配豬排醬與黃芥末，簡單就很美味，精緻的擺盤更是為餐點加分。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

台灣限定古早味

最後還有一款台灣限定的「滑蛋豬排義大利麵」，一改常見的白飯，選用西式的義大利麵搭配豬排以及滑蛋，讓人有種來到台式早餐店的錯覺，份量十足，一次吃到兩種不同料理風味，可以說是CP值很高的一款餐點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

開幕日期：3月26日
地址：新竹市東區中央路229號4樓
時間：週日－週四 11:00–21:30；週五、六 11:00–22:00

※WENDY CHEN
（完整文章請看VOGUE.com

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