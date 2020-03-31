陳佩琪給的50萬花光了！柯文哲LINE官方帳號宣布熄燈

▲柯文哲LINE官方帳號。（圖／翻攝LINE）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲2018年成功連任，在行動競選總部謝幕最終場後，就停止官方LINE帳號的運作，直到去年5月，為了打選戰，得到妻子陳佩琪金援50萬元，重啟LINE帳號。未料，柯文哲LINE官方帳號31日晚間8時30分發布訊息表示，由於經費關係，帳號要暫時跟大家說一聲再見。

柯文哲LINE官方帳號提到，「柯文哲沒有朋友，但是有你們，謝謝你們在這段時間用LINE跟我當好朋友，你們傳給我的訊息我都有看到，也都是鼓勵我或點醒我進步的動力，也真心的謝謝你們當我的好朋友，願意讓我與大家分享台北市政的點點滴滴」，很可惜的是，因為經費的關係，LINE官方帳號，要暫時跟大家說一聲再見，但這不是結束，只是面對挑戰的開始，未來勢必會遇到更大的困難與挑戰。



柯文哲LINE官方帳號提及，仍然相信「心存善念，莫忘初衷」，只要堅持做對的事，善意不會孤獨，善良會有人助，仍然會繼續在FaceBook、Instagram、YouTube等平台持續努力，讓大家看見台北的進步與認真的每一天，「走得快，一個人走，但走得遠要一起走。今夜，在這邊跟大家說一聲再見，但天亮以後，我們會繼續工作。」