　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE「訊息貼圖」全新登場　想說什麼100個字給你寫

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（30）日宣布，全球同步推出「訊息貼圖」，首波手機版正式上線，支援版本10.3.0以上，第一波共有七組訊息貼圖正式上架，最大的亮點就是可以單張編輯儲存、每張貼圖最多可輸入100個字，想說什麼就說什麼。

▲LINE「訊息貼圖」全新登場　最多可輸入100個文字。（圖／LINE提供）

▲LINE「訊息貼圖」全新登場，最多可輸入100個文字。（圖／LINE提供）

台灣人愛用貼圖增加聊天樂趣，也更能在各種時機巧妙傳達情緒，而LINE貼圖理解用戶對客製化貼圖的期待，首波推出包含國際知名角色 Hello Kitty 、史努比、哆啦A夢、BT21、熊大&兔兔 BROWN & FRIENDS ，還有台灣創作者原創角色「貓貓蟲咖波」和「不死兔的兔兔」。

LINE觀察過去幾年台灣用戶的使用習慣，不難發現貼圖已被應用在各層面，全新的「訊息貼圖」有別以往貼圖，無論是麻吉嗆聲、情侶拌嘴、上班抬槓，甚至是賣家公告等，針對不同情境想說什麼，畫面文字就通通到位。

▲LINE「訊息貼圖」全新登場　最多可輸入100個文字。（圖／LINE提供）

▲LINE「訊息貼圖」第一波推出七組。（圖／LINE提供）

全新的「訊息貼圖」以句子訊息為主，最多可以輸入100字，不過最佳呈現效果建議20個字左右，視個別貼圖設計而異，而且每張貼圖可以獨立編輯內容並儲存，意即「每一張」貼圖皆能輸入「不同的」文字並儲存，編輯次數沒有上限。

LINE宣布原創市集「訊息貼圖」即日起開放創作者製作送審，而且繁體中文字型同時支援直式及橫式方向文字，歡迎創作者們發揮創意，做出最有趣的訊息貼圖設計，至於桌機版也將在近期推出，敬請期待。

▲LINE「訊息貼圖」全新登場　最多可輸入100個文字。（圖／LINE提供）

▲「訊息貼圖」針對不同情境提出趣味的溝通模式，像是訊息公告、賣家公告、工作報告。（圖／LINE提供）

▲LINE「訊息貼圖」全新登場　最多可輸入100個文字。（圖／LINE提供）

▲「訊息貼圖」針對不同情境提出趣味的溝通模式，像是朋友聊天、減肥督促。（圖／LINE提供）

▲LINE「訊息貼圖」全新登場　最多可輸入100個文字。（圖／LINE提供）

▲「訊息貼圖」針對不同情境提出趣味的溝通模式，像是專屬撩妹、愛的宣言。（圖／LINE提供）

ET快訊
「台灣破300例5死」考慮封城？　陳時中曝不封原因
觀光局員工5歲兒染疫　幼兒園17位師生居家隔離停班
宜蘭媽媽4貼載童上課「路口對撞機車」　釀2死車禍悲劇
案170有癌症病史！遊西班牙回國發病　肺浸潤、多重器官衰竭亡
案108奧捷團領隊「嚴重肺炎」不治　周志浩曝體重關鍵因素
案34北部婦院內感染病逝　心臟狀況非常不好…指揮中心曝治療過
快訊／新冠肺炎再增2死共5人病逝！60多歲男西班牙旅遊…多重
口罩實名制新規不限單雙號　4月9日起大人每14天可買9片、小
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

清明連假四天在家玩遊戲　趨勢科技提醒三大詐騙地雷

快被口罩悶壞了！新鮮空氣靠MEQ職人匠心在家找回來

LINE「訊息貼圖」全新登場　想說什麼100個字給你寫

TAG HEUER智能腕錶動手玩：奢華錶愛好者的智慧新選擇

iPad Pro 2020搶先玩：或許我們都需要一款Pro級平板

放棄雙旗艦！傳LG將淘汰G系列機款　推雙螢幕手機重現「巧克力機」榮耀

宏達電最新VR密室逃脫「賽博叛客」　化身駭客發起大數據爭奪戰

居家防疫iPhone、iPad、Apple Watch最全apps推薦與使用心得

LINE聊天紀錄可以自動備份了！功能操作設定曝光　還可調整上傳雲端頻率

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

清明連假四天在家玩遊戲　趨勢科技提醒三大詐騙地雷

快被口罩悶壞了！新鮮空氣靠MEQ職人匠心在家找回來

LINE「訊息貼圖」全新登場　想說什麼100個字給你寫

TAG HEUER智能腕錶動手玩：奢華錶愛好者的智慧新選擇

iPad Pro 2020搶先玩：或許我們都需要一款Pro級平板

放棄雙旗艦！傳LG將淘汰G系列機款　推雙螢幕手機重現「巧克力機」榮耀

宏達電最新VR密室逃脫「賽博叛客」　化身駭客發起大數據爭奪戰

居家防疫iPhone、iPad、Apple Watch最全apps推薦與使用心得

LINE聊天紀錄可以自動備份了！功能操作設定曝光　還可調整上傳雲端頻率

SBL／新北封館令不確定　本週賽程繼續在晧宇打

「只要你敢，公司更敢等你兩年！」國泰金控與TFT合作推出跨界人才培育計畫

羅志祥提議吃韓國烤肉　媽媽突開罵「神經病喔」…他一聽原因無言：傻爆眼！

使用奎寧治療也無效！案170確診住院不到10天就過世

南山人壽砸312億　搶走信義區「最後一塊肥肉」

苗可麗演藝圈遇勁敵「不敢鬆懈」　《做工的人》還未上映就被敲碗第二季

SBL／交手龍頭台啤　運彩開裕隆不讓分賠率3.50

男懷疑酒女女友另結新歡　命脫內衣褲「拍打下體」斥「骯髒」未構成猥褻

疫情被迫在家教小孩功課　焦慮媽慘被8歲兒日記吐槽：真的很不妙！

觀光局員工5歲兒「26日微燒」隔天退燒！莊人祥：確診前沒症狀

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

3C家電熱門新聞

LINE聊天紀錄可以自動備份了！功能操作設定曝光

iPad Pro 2020獨家搶先體驗

最全蘋果居家防疫建議使用apps

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

放棄雙旗艦！傳LG將淘汰G系列機款

宏達電最新VR密室逃脫「賽博叛客」　化身駭客發起大數據爭奪戰

為了Face ID！外媒曝蘋果MacBook擬還原「瀏海」設計

LINE「訊息貼圖」全新登場　想說什麼100個字給你寫

三星新款平板Galaxy Tab S6 Lite規格被爆料！　螢幕大且高續航力

蘋果新版iPad Pro一拗即彎！YouTuber實測呼：軟得像奶油

台Apple Watch六步驟偷開ECG功能

史上最優惠！15款LINE貼圖下殺1折　蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元

3C達人5招教你破解山寨AirPods

不棄7年老iPhone！蘋果釋iOS 12.4.6更新提升安全性

更多熱門

相關新聞

LINE聊天紀錄可以自動備份了！功能操作設定曝光

LINE聊天紀錄可以自動備份了！功能操作設定曝光

LINE App最近針對iPhone手機用戶的iOS 10.3最新版本進行更新，除了有「追蹤非好友用戶貼文」以及推薦貼文功能之外，還增加了「定期自動聊天備份」，可以自訂訊息自動備份的頻率，讓民眾有備無患，更換手機也可以讓LINE聊天紀錄無縫接軌。

史上最優惠！15款LINE貼圖下殺1折　蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元

史上最優惠！15款LINE貼圖下殺1折　蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元

LINE預告開放Apple帳號登入、換機　終止Facebook帳號註冊

LINE預告開放Apple帳號登入、換機　終止Facebook帳號註冊

分手砲爆打女友！他辯「歐美式暴力派」遭打臉

分手砲爆打女友！他辯「歐美式暴力派」遭打臉

LINE落伍了？日女高中生：早就不用

LINE落伍了？日女高中生：早就不用

關鍵字：

LINE訊息貼圖

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

直擊李千那、ECHO「車內約會」1hr

7縣市增確診！全台298例分布曝：台北83、新北70

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面