LINE「訊息貼圖」全新登場　想說什麼100個字給你寫

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（30）日宣布，全球同步推出「訊息貼圖」，首波手機版正式上線，支援版本10.3.0以上，第一波共有七組訊息貼圖正式上架，最大的亮點就是可以單張編輯儲存、每張貼圖最多可輸入100個字，想說什麼就說什麼。

▲LINE「訊息貼圖」全新登場，最多可輸入100個文字。（圖／LINE提供）

台灣人愛用貼圖增加聊天樂趣，也更能在各種時機巧妙傳達情緒，而LINE貼圖理解用戶對客製化貼圖的期待，首波推出包含國際知名角色 Hello Kitty 、史努比、哆啦A夢、BT21、熊大&兔兔 BROWN & FRIENDS ，還有台灣創作者原創角色「貓貓蟲咖波」和「不死兔的兔兔」。

LINE觀察過去幾年台灣用戶的使用習慣，不難發現貼圖已被應用在各層面，全新的「訊息貼圖」有別以往貼圖，無論是麻吉嗆聲、情侶拌嘴、上班抬槓，甚至是賣家公告等，針對不同情境想說什麼，畫面文字就通通到位。

▲LINE「訊息貼圖」第一波推出七組。（圖／LINE提供）

全新的「訊息貼圖」以句子訊息為主，最多可以輸入100字，不過最佳呈現效果建議20個字左右，視個別貼圖設計而異，而且每張貼圖可以獨立編輯內容並儲存，意即「每一張」貼圖皆能輸入「不同的」文字並儲存，編輯次數沒有上限。

LINE宣布原創市集「訊息貼圖」即日起開放創作者製作送審，而且繁體中文字型同時支援直式及橫式方向文字，歡迎創作者們發揮創意，做出最有趣的訊息貼圖設計，至於桌機版也將在近期推出，敬請期待。

▲「訊息貼圖」針對不同情境提出趣味的溝通模式，像是訊息公告、賣家公告、工作報告。（圖／LINE提供）

▲「訊息貼圖」針對不同情境提出趣味的溝通模式，像是朋友聊天、減肥督促。（圖／LINE提供）

▲「訊息貼圖」針對不同情境提出趣味的溝通模式，像是專屬撩妹、愛的宣言。（圖／LINE提供）