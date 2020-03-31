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快訊／涉掏空22億害528人瞬間失業　遠航董座張綱維800萬交保

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▲遠航董事長張綱維召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航董座張綱維涉嫌掏空遠航22億元資產，遭羈押禁見。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

記者孫于珊／台北報導

曾是國內航線龍頭的遠東航空，如今慘不忍睹！董座張綱維涉因涉掏空遠航22億元資產，害遠航528人瞬間失業，自己也被依違反《證交法》財報不實、背信、詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多罪約談，檢察官並聲請羈押禁見。台北地院31日下午2點半開庭審理，張綱維希望能以800萬交保，晚間7時許，獲法官裁定800萬交保。

張綱維在2016年獲准撤下公開發行前，涉用遠航資產向銀行借貸約22億元，且錢都流向自己名下的樺福建設、樺壹租賃等公司，而理由是「遠航償還積欠樺福等公司欠款」，但是遠航的財報上，卻仍顯示這筆鉅款是「應收」，也就是應該是遠航借出給樺福才對，讓遠航無端承受巨大債務，最後跳票、停飛，還得大規模裁員。

▲▼遠航董座張綱維涉嫌違反證交法遭聲押。（圖／記者羅志華攝）

▲張綱維涉違反《證交法》財報不實、背信、詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多罪。（圖／記者羅志華攝）

張綱維近日更突然要求員工提領大量現金，他則親自於27日回到辦公室，搬走現金800萬元，檢調發現後，懷疑張綱維可能準備逃亡，因此30日緊急發動搜索，到遠航查扣可疑現金，並認他有逃亡、滅證、勾串等之虞，向法院聲請將羈押禁見。

其實遠航早在2008年就曾爆發財務危機，後被法院裁定重整，樺福集團張綱維決定投入資金，接手經營，入主救回遠航，然而近年遠航又陸續出現財務問題。

遠航2019年12月13日無預警停飛後，交通部民航局廢止其民用航空運輸業許可證，使遠航的資金黑洞日益嚴重，由於遲遲付不出員工薪資，張綱維3月初便簽下事業單位大量解雇計畫書，正式宣告無法繼續營運，預計5月24日解雇528人，對此，遠航表示已向台北市勞動局完成大量解雇申報作業。

▼檢調發現張綱維「從辦公室搬現金800萬」，因此緊急發動搜索，並向法院聲押禁見。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

▲遠航董事長張綱維召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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