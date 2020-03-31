荷蘭發現監測「病例清0」最佳策略：檢驗廢水是否存在新冠病毒

▲荷蘭研究發現，在廢水中存在新冠肺炎病毒，可以當作監測是否還有病患的好方法。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）研究發現，在廢水中存在新冠肺炎病毒（COVID-19），因為在部分確診病例中，出現病毒存在於腸胃道中的現象，所以當患者排泄之後，病毒就會隨著馬桶沖入排水系統之中，這個發現可以作為監測一個城鎮是否還存在病患的好策略。

透過分子方法（molecular methods）進行研究，在負責處理阿姆斯特丹史基浦機場（Amsterdam Airport Schiphol）的卡茨赫弗爾（Kaatsheuvel）廢水處理廠中，發現了新冠肺炎病毒，這個處理廠還負責處理盧恩贊德（Loon op Zand）的廢水，盧恩贊德就是荷蘭出現第一個確診病例的地點。

▲荷蘭因新冠肺炎疫情影響，餐館關閉、街頭冷清。（圖／路透）



RIVM從2月17日起，每周採檢史基浦機場的廢水，在一開始的2周沒有檢驗到病毒，但是從3月2日、9日、16日起，每周都在機場廢水樣本中，檢驗到新冠肺炎病毒，這個現象就在2月27日，荷蘭出現第一起新冠肺炎確診病例之後。

RIVM表示，在發表這項研究成果後，已經建議汙水處理廠工人對於病原體，做出必要的防護措施，不僅要避免直接與廢水接觸之外，也應該避免吞入或吸入廢水的水霧。

▲荷蘭3月15日宣布，全國封鎖，學校一路至酒吧都必須關閉。（圖／路透）



新冠肺炎病毒在2019年12月，從中國開始爆發，荷蘭在2020年2月27日出現首起確診病例，少部分的新冠肺炎確診患者有腹瀉的現象，而且在糞便中檢驗出病毒。

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