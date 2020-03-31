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游錫堃：政府應落實永續發展　立法院將以綠建築標準繼續增設

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▲▼立法院長游錫堃接見台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍一行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃接見台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍一行人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃31日在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲、民進黨立委賴瑞隆、洪申翰等人的陪同下，接見台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍一行人。游錫堃表示，政府應全盤周延規劃，必須以實際的行動，落實永續發展，同時也期望立法院若有空間，也會以綠建築的標準繼續增設。

游錫堃表示，他個人相當重視永續發展的推動，在擔任宜蘭縣長時就曾推動縣政中心綠建築化，為深化永續發展的推動，擔任行政院長時也親自兼任國家永續發展委員會之主任委員，政府應全盤周延規劃，必須以實際的行動，落實永續發展，同時也期望立法院若有空間，也會以綠建築的標準繼續增設。

▲▼立法院長游錫堃接見台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍一行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃接見台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍。（圖／記者屠惠剛攝）

高茹萍則表示，此行民間企業都是相當關心台灣再生能源發展的聯盟會員，經台灣再生能源推動聯盟與立法院再生能源促進聯誼會委員的共同努力下，2017年《電業法》修正通過後，順利在立法院鎮江會館屋頂設置太陽能發電板，具有非常大的意義，期盼在新的會期，綠能國會的發展能更進一步，讓立法院從綠能國會1.0版邁向2.0版。

高茹萍也說，《再生能源發展條例》在立法院通過後，規定政府包括教育、交通等公部門應優先興建綠能建築物，因此期盼立法院身為監督行政單位的機構，能進一步在其他相關大樓設置起示範作用，也可在未來台電供電發生問題時，配合儲能設備，讓立法院用電無虞。

對此，游錫堃回應，立法院增設更多的綠能設備是非常好的提議，會責成林志嘉及相關單位盤點規劃設置。游錫堃也提及，自己在2002年擔任行政院院長時，親自擔任國家永續發展委員會之主任委員，以及婦女權益促進會、社會福利發展及振興觀光等委員會召集人，進而促成相關法案送至立法院，並於7年後三讀通過《再生能源發展條例》。

游錫堃建議，除了立法委員監督外，行政院更是重要的關鍵，透過行政院推動，各部會及各公家機關更能夠迅速到位且達到要求，進而帶動公部門的改變。

▲▼立法院長游錫堃接見台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍一行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃接見台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍。（圖／記者屠惠剛攝）

賴瑞隆表示，目前正在籌組「再生能源聯誼會」，成立後也將拜會行政院就相關議題討論，推動「綠能國會2.0」讓立法院更具有指標示範意義，本會期在經濟委員會也會邀請經濟部等機關與再生能源推動聯盟等團體討論並研議修法。

洪申翰則說，立法院應該要扮演帶頭作用，除了裝太陽能板增加綠能發電外，也可就內部能源使用等能源管理進行整合，或使用資通電等相關科技管制，讓立法院具有能源轉型的概念。此外，行政院也設有能源及減碳辦公室，未來將努力協調各部會，跨部會協商推動未來世代能源轉型的概念。

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