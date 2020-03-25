疫情重創中小企業　游錫堃：未來一定會有相對應振興方案

▲立法院長游錫堃接見社團法人台灣連鎖加盟促進協會李日東理事長一行人。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院長游錫堃25日接見社團法人台灣連鎖加盟促進協會李日東理事長一行7人。針對新冠肺炎疫情對加盟產業產生重大衝擊，尤其餐飲業影響大，希望政府除了防疫政策外，能針對不同商家、類別及銀行貸款等推出相關方案，對此，游錫堃回應，建議協會應先整理有多少企業需要協助以及急需紓困的對象，預先研擬復甦振興計畫。政府則先解決商家遇到的問題，之後也一定會有相對應的振興方案來協助企業。

台灣連鎖加盟協會轄下有421家連鎖加盟總部，因為新冠肺炎疫情對加盟產業產生重大衝擊，因此特別邀集該協會幹部同時也是台灣各地連鎖加盟品牌企業主，前來拜會游錫堃。

游錫堃在會中強調，中小企業是台灣的經濟骨幹，如今受新冠肺炎影響，各行各業面臨危機，因此建議協會應先整理有多少企業需要協助以及急需紓困的對象，預先研擬復甦振興計畫。

李日東致詞時提到，近期餐飲業受疫情影響非常大，餐飲業者都很配合政府防疫措施，但國人因防疫減少出門，使得用餐人數減少，扣除水電、人事費及租金等費用，已經入不敷出，有些商家已經準備休店，期盼政府除了防疫政策外，能就不同商家、類別及銀行貸款等推出相關方案協助商家度過疫情，並協助國內企業發展，根留台灣。

李日東也提到，外送行業接單量大幅提升，許多國外註冊的外送商家也受益不少，建議政府應該要多關注國內本土外送行業，協助他們能受到國人的關注和提高品牌使用率。

榮譽理事長許湘鋐表示，他在2003年SARS疫情及2008年金融海嘯期間也遇到不少類似的問題，認為此次疫情對中大型企業廠商的影響更為嚴重，建議應就中小企業信用保證基金及專案貸款等研擬方案，解決企業面臨的問題。

對此，與會的民進黨立委陳亭妃回應，她已向經濟部等相關部會及台北市政府反應，就權利金、租金及稅務等研討出解決方案。游錫堃則表示，他曾擔任過行政院院長，也瞭解紓困條例中經濟部與財政部都有不同的職掌業務，他舉例，現在商家面對疫情就如同農家面對颱風一樣，現在正值疫情發展期間，政府提出紓困方案會先解決商家遇到的問題，之後也一定會有相對應的振興方案來協助企業。