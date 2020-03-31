吃「抗生素及類固醇」可抑制新冠肺炎？　張上淳：不建議恐影響免疫力

▲指揮中心說明新冠肺炎疫情。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增16例新冠肺炎確定病例，分別為14例境外移入及2例本土。其中，個案的案277自菲律賓出院後，有吃抗生素及類固醇。對此，專家諮詢小組召集人張上淳表示，抗生素對治療新冠肺炎沒有特別影響，但不建議使用類固醇治療，除非病患狀況已惡化。

記者詢問，吃類固醇、抗生素，對武漢肺炎是否有抑制作用？張上淳指出，吃抗生素可能沒有特別影響，吃類固醇會抑制免疫力，不過要看吃的量、多寡跟時間長短，對免疫抑制有不同程度影響。一旦得到武漢肺炎，處置指引建議，原則上不要使用類固醇治療，以免影響免疫力。除非變成惡化狀態，例如病患是敗血症引發某些狀況，則考慮使用類固醇，目前原則上不希望用類固醇治療武漢肺炎病人。

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指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。