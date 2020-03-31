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想家人…又怕帶病回去！醫考慮「住防疫旅館」嘆：疫情在幾年內恐難結束

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想家人…又怕帶病回去！醫考慮「住防疫旅館」嘆：疫情在幾年內恐難結束。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

▲即使身穿隔離衣把自己包緊緊，但第一線醫護人員仍擔心被感染。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

新冠肺炎疫情造成多國醫療瀕臨癱瘓！台灣也設立防疫旅館提供居家檢疫者14天住所，在醫護界也計畫讓第一線的高風險人員「住旅館」。胸腔重症醫師蘇一峰指出，政府為保護第一線醫護人員及其家人，調查入住防疫旅館意願。他坦言，每天即使隔離衣穿緊緊，還是害怕是否會被感染，最擔心的不是自己，而是因疏忽將病毒帶回家，讓他考慮入住防疫旅館。

蘇一峰在臉書分享，到隔離病房查房採檢時，被護理師問：「蘇醫師，你有打算排疫情專案旅館嗎？」指出院方正在統計人數，且一旦預約就要去。他認為，設置防疫旅館立意良好，擔心院中第一線醫護人員恐帶病回家，因此提供臨時旅館當宿舍供大家使用。

請繼續往下閱讀...

被問到是否入住檢疫旅館？蘇一峰坦言「考慮中」，因為每天篩檢病人，說不害怕是騙人的，「就算兔寶寶隔離服穿緊緊，還是會害怕是否會被感染……。」他指出，自己急診值班時篩檢7、8人，也是住院患者的第一線照顧負責人，平時還得看一堆呼吸道疾病的患者，「身為每天站在第一線擋子彈的醫護人員，這種執業生活風險根本爆高！」

▲彰化醫院負壓隔離病房。（圖／衛福部彰化醫院提供）

▲最讓蘇一峰害怕的，不是自己遭到感染，而是將病毒帶回家中。（示意圖／衛福部彰化醫院提供）

然而，最讓蘇一峰害怕的不是自己被感染，而是因疏忽而不小心將病毒帶回家。他預估，隨著台灣個案不斷上升，「疫情在幾年內可能都無法結束的」，心情就像前線作戰的戰士，只能祈禱疫情能趕快結束。

蘇一峰解釋，當初因充滿救人熱忱而選擇胸腔重症科，認為就算有疫情發生也不畏懼，「大不了與病一搏！」但隨著年紀增長，肩上的責任與甜蜜負荷增加了，已不能將自己的健康看得如此輕賤。

他也略帶感性的說，自己內心渴望回家陪陪家人，卻又擔心將病毒帶回家，「選擇哪一邊，似乎都不是一個兩全其美的答案。」他最後也hashtag「前線醫護軟弱心聲，我只是個防疫小兵，只求戰役趕快打完，但是目前疫情還看不到盡頭。」

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