觀察／侯友宜「鐵血探長」風格依舊　成為防疫領頭羊

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

台灣面對這場新冠肺炎防疫戰的過程中，不斷成為領頭羊的新北市長侯友宜每一步都備受關注；他從警生涯戰績彪炳，被譽為鐵血探長，如今風格依舊，無論是颱風來襲、非洲豬瘟、新冠病毒，他一貫主張禦敵從嚴、超前部署，侯友宜說「我打仗打了40年，面對病毒我當成面對敵人」。

疫情升溫前，侯友宜不斷呼籲在人潮擁擠、密閉空間必須戴口罩，口罩缺貨造成民眾搶購後，他率先提出用「實名制」解決囤貨問題。國外觀光第三級旅遊警示燈不斷亮起，他立即宣布禁止高中職以下師生出國，以及在境外移入個案激增時，呼籲中央限制非本國人入境；這些措施都被中央跟進採納，侯友宜因此被視為超前部署的領頭羊。

例如在地方政府權限下，侯友宜搶先宣布公有封閉型場館封閉兩週，醫療院所、安養長照機構禁止探病，並加碼艱困產業減稅紓困條例，發送居家檢疫關懷包。

除了防疫措施，新北市在3月中防範舉行大規模社區感染防疫演練，實地操作各種狀況，面對不同程度的疫情，相關單位如何立即處置，並結合北部其他縣市，進行區域聯防，此場演習被中央流行疫情指揮官陳時中大贊「非常逼真，這就是超前部署」。

侯近日馬不停蹄的做防疫，每天行程滿檔，包括例行防疫應變會議、市政會議，不定時稽查娛樂場所、商圈賣場、納骨塔、醫院，除了視察動作外，他不忘前往前線少慰問區公所同仁，給予鼓勵；他也有不少不公開行程，多次會面其他縣市長與防疫專家，討論合作事項。

新北市府的社區感染演練，除了中央長官蒞臨視導外，基隆市也派代表出席觀摩，並學習其作法，於31日上午在基隆獅球路國民運動中心旁停車場，舉辦社區感染演練，基隆市長林右昌也特別邀請侯友宜出席觀摩，就宜蘭縣長林姿妙也於晚間前來新北市府請益，雙方交流城市防疫工作，儼然成為地方縣市防疫龍頭。

相較於北部其他縣市，侯友宜市府的防疫評價相當高，台北市與新北市的確診、居家檢疫、隔離人數居於全台最高，第二波境外移入後，新北居家檢疫攀升破兩萬，相關單位上緊發條，絲毫不敢鬆懈。

反觀身為首都市長的柯文哲，比起侯友宜的做法，柯市府作法相對保守，強調以中央步調為準則，認為「超前部署可以，但要視每個地方疫情狀況」，最低原則是，不讓企業倒閉，主張「防疫可超前，但不必超前太多」，認為實體演習會引起恐慌，應先停留於桌上演習，「超幾步就好，不用超太多」，且力不可用盡，應該適度調整，保留能量長期作戰。

現在兩位市長雖在雙北論壇上一致認為，雙北同屬一個生活圈，將一同爭取中央同意雙北疫調資訊交換，同時建議中央宣導「檢疫者留居家，家屬入住旅館」的防疫策略，並徹底執行合作項目，資源共享，但在防疫政策推展上，台北市顯然早已望塵莫及！

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，出席雙北論壇。（圖／記者林敬旻攝）