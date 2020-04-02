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獲贈珍貴日治時期文物　宜縣府表揚珍貴日治史料捐贈者陳武吉

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▲▼宜蘭長林姿妙2日頒感謝狀予捐贈珍貴日治時期文件與文物的冬山鄉陳武吉（右2）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭長林姿妙2日頒感謝狀予捐贈珍貴日治時期文件與文物的冬山鄉陳武吉（右2）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙於本（109）年4月2日頒發感謝狀予冬山鄉陳武吉先生，感謝將其父陳焰山於日治時期擔任大南澳地區醫療衛生人員之醫療器材、文物、文書等，捐贈予宜蘭縣史館典藏。

宜縣府表示，冬山鄉陳武吉3月間將其父親陳焰正先生所遺留，包含日治時期冬山公學校卒業證書、約束手形(即今日的本票)、島外從軍軍屬家族證明書、死亡通知書、醫療物資見積（請求、領收）書，及醫療消毒所用銅製水壺、顯微鏡頭、溫度計、玻璃針筒等文書與器物，捐予宜蘭縣史館典藏。本案的捐贈，除了豐富本縣日治時期醫療文物外，藉由該批文書（物）亦能增加對二次大戰臺灣人從軍史、日治時期宜蘭地區社會生活的認識與理解。

▲▼宜蘭長林姿妙2日頒感謝狀予捐贈珍貴日治時期文件與文物的冬山鄉陳武吉（右2）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

陳焰山是日治時期宜蘭少數臺籍醫療人員，1939、1940年於大南澳地區擔任公共醫療衛生的工作，所捐贈文物中可以見到當時為防範瘧疾所採購九芎炭及相當少見的銅壺，做為消毒之用。1940年以後，陳焰山被派往南洋協助戰地醫療救援，自此一去不復返。

長年以來，陳家人一直不知其真正的死亡時間與原因，而在文物捐贈過程中，宜蘭縣史館發現一封當年陳焰山戰地同袍寫給其家人的日文家書，經過翻譯後解開了陳焰山過逝之謎，這是遲來76年的訊息。特別是陳焰山三位子女，在其前往南洋時均為稚齡，此封書信彌足珍貴。

時值武漢肺炎防疫期間，2日宜蘭縣長林姿妙於宜蘭縣史館親自致贈感謝狀，彰顯捐藏者陳武吉慷慨無私外，並藉以感謝當前醫療人員為防疫工作的付出與奉獻，同時也呼籲縣民一起努力，做好個人清潔與防疫工作，讓宜蘭更安全、更美好。

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