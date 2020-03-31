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夾手後…陳玉珍戰力滿點不認台灣是國家　還曾嗆「北京是我們的中央」

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▲國民黨立委陳玉珍、陳雪生、民進黨立委楊曜聯合質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

兩岸關係一直以來都是敏感的政治議題，國民黨立委陳玉珍經常爆出「驚人言論」刷新「中華民國」定位，近日她質詢時稱「台灣不是個國家」遭行政院長蘇貞昌嗆，「沒資格當國會議員」，之前她甚至還曾說過「北京是我們的中央」，掀起網路討論。

●陳玉珍：中華民國是一個國家，但台灣不是

陳玉珍30日在內政委員會上表示，金門可在兩岸間扮演「和平」角色，規畫成「金門特區」，陳明通對此表示，尊重委員的做法，但問題是，「北京願不願意面對中華民國存在，不願意放棄武力對台，這才是問題本質。」

然而，陳玉珍強調，「中華民國當然是一個國家，但台灣不是一個國家」，因為中華民國包含台灣、澎湖、金門、馬祖，不是一個國家，而這也是國民黨跟民進黨最大不一樣的地方。

●陳玉珍：陸客來金門是「我們去北京中央爭取的」　

陳玉珍去年在政論節目《鄭知道了》上，批評總統蔡英文的兩岸政策讓觀光客減少，甚至還脫口而出，大陸觀光客可以來金門，「是我們去北京的中央爭取的」，在場來賓聽到陳玉珍稱北京為中央頗為訝異，無奈表示「你把北京當中央啦？」陳玉珍回應，「你不能這樣講，我們去北京的中央爭取不對嗎？」

此外，陳玉珍除了對「中華民國」有不同看法之外，還有許多「大動作」跟言論，在網路引起熱烈討論，從去年的「萬安緊抱」到「夾手他人」，還有自付口罩7元運費事件，都博得媒體關注。

●陳玉珍緊抱蔣萬安　大讚「勇猛、身體不錯」

去年藍營為杯葛中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事案，發動罷佔主席台抗議，蔣萬安等其他立委以肉身趴在主席台上，拖延局面，陳玉珍也爬到主席台上，以側躺之姿環抱蔣萬安近十分多鐘，陳玉珍事後受訪還大讚，「蔣萬安很勇猛，身體不錯，很帥」。

▲▼陳玉珍橫躺主席台環抱萬安。（圖／ETtoday攝）

●陳玉珍夾到手送台大醫　「覺得自己可能不會再醒」

2019年12月，國民黨多位立委赴外交部抗議蘇啓誠案，現場發生嚴重推擠，立委陳玉珍的手遭門夾傷送醫住院。沒想到，事後有網友看現場影片發現，是黃昭順故意把陳玉珍的手拿去給門夾的，被網友戲稱「夾手他人」。

▲▼ 陳玉珍手被夾真相曝光。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲ 陳玉珍手被夾真相曝光。（圖／翻攝王定宇臉書）

陳玉珍事後在臉書發文，自己的個性相當倔強，若非萬不得已，絕對不會到醫院去扎針，自己當時已經出現呼吸困難的情況，甚至快要暈厥，才會到急診室接受治療，「我覺得自己好累好累，閉上眼睛，覺得自己可能不會再醒過來……。」

▲▼ 陳玉珍專訪 談網路謾罵落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍說明夾手事件。（圖／記者屠惠剛攝）

●網購口罩自付7元運費　陳玉珍：這點小錢也要收

政府為防疫新冠肺炎，祭出口罩實名制政策規範購買數量，之後又進步到「口罩2.0」民眾可以上網預購，自付7元運費制超商領貨。不過，陳玉珍認為，當初一片口罩就是徵收口罩成本2.5元，再加上物流處理費後，所以才變成一片5元，但開放預訂卻要加7元物流處理費，批評政府「這點小錢也要收」。

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

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