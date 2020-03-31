張顯耀聲援陳玉珍　嗆蘇貞昌失格：不高興就公投別內耗



▲ 張顯耀 。（資料照／記者張一中攝）



記者蘇晏男／台北報導



國民黨立委陳玉珍稱「中華民國包括台澎金馬，是一個國家，但台灣不是」，遭行政院長蘇貞昌回嗆「沒資格當國會議員」，前陸委會副主委張顯耀31日在臉書聲援陳玉珍，他痛批蘇貞昌，中華民國是國名不是地理名詞，「擔任中華民國行政院長真的非常失格，為了續任閣揆什麼招也敢使出來」，不高興就正名、修公投，如果不敢，就不要在台獨議題上內耗。

「蘇貞昌新冠疫情還嫌不感夠亂嗎？為了520能續行政院長，什麼話也敢亂說，邏輯顛倒、思想混亂」。張顯耀表示，中華民國是國名不是地理名詞，「台灣是生養我們的土地」，是地理名詞而非國名，他痛批，民進黨完全執政，立法院席次佔多數，「蘇貞昌不要光說不練，滿嘴跑火車」，不高興就正名、修公投，如果不敢，就不要在台獨議題上內耗。

張顯耀再嗆，「距離520越近蘇貞昌越顯瘋狂，蘇院長請好好愛台灣這片土地，愛台灣這片土地上的人們，難道妳就這麼想挑起台海第四次危機嗎」、「台灣獨立的後果是什麼？不是嘴巴說說，還天真的以為一支掃把就能捍衛台灣！蘇貞昌你義和團團長嗎？」

張顯耀還拿蘇貞昌與30日病逝的前行政院長郝柏村比較。張先讚揚郝一生捍衛台澎金馬、中華民國後，再將砲口對向蘇，怒轟他「為了官位陷台灣入險境，又有什麼資格擔任中華民國行政院院長，下台對你是最大寬恕！」



▲張顯耀臉書發文。（圖／翻攝張顯耀臉書）

