　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市3千萬離奇搶案最新進度曝！「藏鏡人」四海幫大哥收押…1嫌逃亡中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪、陳羿妏／台北報導

2018年10月29日晚間台北市信義區發生的3千萬搶案最新進展曝光！2名女子協助黃金業者運送千萬鈔票，卻遭人闖入車內行搶。當時3名搶匪中2名嫌犯陸續落網後，其中嫌犯林東賢疑似不滿錢沒到手又遭逮捕，抖出幕後藏鏡人便是四海幫大哥郝廣民，而台北市刑事警察大隊訊後以涉嫌組織、強盜等罪嫌將郝廣民移送北檢，28日經法院裁定羈押禁見。

▲北市3千萬搶案幕後藏鏡人曝光！（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市3千萬搶案幕後藏鏡人曝光！（圖／記者張君豪翻攝）

案發當天，鄧姓女子與王姓女子受黃金買賣業者委託，載運3950萬現金鈔票，卻在信義區中坡北路買鹽水雞時，遭王景澄、林東賢趁機闖入車內持刀恐嚇，最後全車、3000萬元一併搶。王沒多久便落網，林則是到去年5月涉及搶案後才遭警方逮捕，進行二度訊問，事後林卸下心防，指出幕後主使者就是郝廣民。

警方指出，因為全案疑點重重，台北市長柯文哲非常重視，透過局長陳嘉昌指示刑事警察大隊成立專案小組，接續偵辦後發現，全案是由主嫌郝廣民為首的幫派份子，以內神通外鬼方式，先由周姓共犯與被害人約定時間交付大筆現金後，再由郝指派王等3人下手行搶。

警方表示，全案蒐報成熟後，於今年1月14日兵分多路，陸續拘提周嫌等4人到案，而郝仍在逃；歷經一年多的追查，28日拘提郝嫌到案，全案依違反組織犯罪條例等罪嫌移送北檢偵辦，並經台北地院羈押禁見，目前還有1名嫌犯尚在逃亡，警方將持續追緝。

►他奶奶的美麗小秘訣


【相關新聞】

離奇搶案三大疑點！3千萬在車上　2女買鹹酥雞不鎖門？

更／信義區3千萬搶案共犯抓到！逃亡沒錢就砍人搶劫　合併刑期已17年

北市3千萬離奇搶案...她辯打電動「太專心」甚麼都不知　證人比搶匪還緊張

ET快訊
一晚爆3死！全台新冠肺炎累計5死　最年輕是「40多歲奧捷團領
「不封城，一個月就讓疫情降溫！」　南韓靠這5個致勝關鍵
郝柏村中風多重器官衰竭辭世　郝龍斌回應了
郝柏村病逝／著重養生每天游泳　今中風造成器官衰竭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

板信銀搶匪犯案全記錄...開小黃繞市區100分鐘　單手持槍很外行

居家檢疫剩4小時手機關機！警動員找到人　超慘下場曝光

喬債務爆衝突扭打！他混亂中開槍「擊斃友人」　車窗留血手印

李來希PO文「買口罩遭輾斃」遭法辦　出庭痛批王定宇：干預司法

關心連千毅出庭！小弟駕白賓士高速迴轉…法院前失控撞「車牌噴飛」

北市3千萬離奇搶案最新進度曝！「藏鏡人」四海幫大哥收押…1嫌逃亡中

4貼載童上課「路口對撞機車」釀2死！宜蘭媽腿變形不治　3子女拋飛嚇傻

懷疑另結新歡！包商逼酒店妹全身脫光…撲床「猛甩赤裸下體一掌」：很骯髒

空姐小三帶兒子「住進愛巢」　婆婆要正宮：離婚，不然就接受！

模仿小馬哥！板信劫匪單手持槍狂掃…5發擊中監視器　1槍瞄準保全右腿

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

板信銀搶匪犯案全記錄...開小黃繞市區100分鐘　單手持槍很外行

居家檢疫剩4小時手機關機！警動員找到人　超慘下場曝光

喬債務爆衝突扭打！他混亂中開槍「擊斃友人」　車窗留血手印

李來希PO文「買口罩遭輾斃」遭法辦　出庭痛批王定宇：干預司法

關心連千毅出庭！小弟駕白賓士高速迴轉…法院前失控撞「車牌噴飛」

北市3千萬離奇搶案最新進度曝！「藏鏡人」四海幫大哥收押…1嫌逃亡中

4貼載童上課「路口對撞機車」釀2死！宜蘭媽腿變形不治　3子女拋飛嚇傻

懷疑另結新歡！包商逼酒店妹全身脫光…撲床「猛甩赤裸下體一掌」：很骯髒

空姐小三帶兒子「住進愛巢」　婆婆要正宮：離婚，不然就接受！

模仿小馬哥！板信劫匪單手持槍狂掃…5發擊中監視器　1槍瞄準保全右腿

名牌童裝快閃店變闇黑遊樂園　黑色旋轉木馬超好拍

志村健想婚　送千萬豪宅狂追「E球主播」！女方去年認愛放浪兄弟

郝柏村病逝三總 郝龍斌哭紅雙眼哽咽說不出話

湖南火車脫軌翻覆1死127傷　連日大雨列車撞上坍方邊坡

壽險業口袋深！近3年斥資625億　包辦北市精華地上權案

板信銀搶匪犯案全記錄...開小黃繞市區100分鐘　單手持槍很外行

《夫妻世界》小三撞臉「Irene+宋慧喬」爆紅　嗆正宮：一週做2、3次

歡慶CB誕生60周年！HODNA「CB-F」概念款線上發表

錯過等明年！「台東最美星空」56場免費導覽來了　還有7場星空音樂會

趕送貨路上遇「黑大哥」攔劫！　對看10分鐘後他求饒：放過我吧

社會熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

即／北市板信銀行遭搶！他持槍搶走80萬現金

21歲女大生台中墜軌　遭自強號撞上

台南安平漁光島傳出「四腳獸」出沒

壯圍母載3子女　對撞機車釀2死

變態師毆生譏鳥小　校長拚連任裝瞎

正宮驚見空姐小三帶兒入住！婆婆：離婚或接受

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

搶板信懸疑35分鐘！他隔衛生紙開門　運將一動作竟成助攻

即／先關窗！五股火燒車「中油管線疑外洩」

屍塊剁泥沖馬桶　最殘分屍魔連殺3母女

LuLu立委兒子涉毒　轉讓大麻給友人緩起訴

更多熱門

相關新聞

台南永康銀樓搶案嫌落網　已變賣1條金項鍊

台南永康銀樓搶案嫌落網　已變賣1條金項鍊

台南市永康區大灣路6日下午4時多驚傳一起銀樓搶案，一名搶匪裝成顧客走進銀樓內佯裝要購買金飾，趁店員疏於注意之際，一把搶走桌上2條金項鍊，隨後騎機車逃逸，警方晚上在龍國、永大路口將39歲林姓犯嫌攔車查獲，警方查出林嫌搶走2條金項鍊已變賣其中1條，全案由警方擴大偵辦中。

即／北市東湖路「銀樓」遭搶　警逮1嫌

即／北市東湖路「銀樓」遭搶　警逮1嫌

台中千萬搶案！5嫌得手過程曝光

台中千萬搶案！5嫌得手過程曝光

說到老母親即哽咽…孫道存湊到錢就能回家過年了！

說到老母親即哽咽…孫道存湊到錢就能回家過年了！

割陰分屍魔凶狠背景曝！15年前曾犯基隆搶案

割陰分屍魔凶狠背景曝！15年前曾犯基隆搶案

關鍵字：

搶案四海幫大哥中坡北路3千萬

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

台大醫還原「劉真就診內幕」！

快訊／郝柏村14：47分三總逝世　享嵩壽101歲

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面