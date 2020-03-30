北市3千萬離奇搶案最新進度曝！「藏鏡人」四海幫大哥收押…1嫌逃亡中

記者張君豪、陳羿妏／台北報導

2018年10月29日晚間台北市信義區發生的3千萬搶案最新進展曝光！2名女子協助黃金業者運送千萬鈔票，卻遭人闖入車內行搶。當時3名搶匪中2名嫌犯陸續落網後，其中嫌犯林東賢疑似不滿錢沒到手又遭逮捕，抖出幕後藏鏡人便是四海幫大哥郝廣民，而台北市刑事警察大隊訊後以涉嫌組織、強盜等罪嫌將郝廣民移送北檢，28日經法院裁定羈押禁見。

▲北市3千萬搶案幕後藏鏡人曝光！（圖／記者張君豪翻攝）

案發當天，鄧姓女子與王姓女子受黃金買賣業者委託，載運3950萬現金鈔票，卻在信義區中坡北路買鹽水雞時，遭王景澄、林東賢趁機闖入車內持刀恐嚇，最後全車、3000萬元一併搶。王沒多久便落網，林則是到去年5月涉及搶案後才遭警方逮捕，進行二度訊問，事後林卸下心防，指出幕後主使者就是郝廣民。

警方指出，因為全案疑點重重，台北市長柯文哲非常重視，透過局長陳嘉昌指示刑事警察大隊成立專案小組，接續偵辦後發現，全案是由主嫌郝廣民為首的幫派份子，以內神通外鬼方式，先由周姓共犯與被害人約定時間交付大筆現金後，再由郝指派王等3人下手行搶。

警方表示，全案蒐報成熟後，於今年1月14日兵分多路，陸續拘提周嫌等4人到案，而郝仍在逃；歷經一年多的追查，28日拘提郝嫌到案，全案依違反組織犯罪條例等罪嫌移送北檢偵辦，並經台北地院羈押禁見，目前還有1名嫌犯尚在逃亡，警方將持續追緝。

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