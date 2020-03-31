觀光局「官僚陋習」害5歲童染疫！2主管遭記大過　高官降職處分

▲交通部觀光局局長周永暉。（圖／記者黃克翔攝）

記者李宜秦／台北報導

觀光局人員（案269）為接待林姓主管兒子染疫，甚至傳染給5歲小孩。觀光局今日表示，針對林姓主管予以降職與記大過處分，另外桃機旅服中心主任，在防疫期間未能克盡職守，也核予一大過之處分。

觀光局表示，今日召開考績會，就違反日前桃園機場入境確診案二七七所涉之相關主管進行懲處，本局林姓主管以其未完成請假手續離開任所及違反防疫規定核予一大過之處分，並降調非主管職務，全案提報交通部核定；同時檢討本局張姓主管違反一般旅客服務原則及防疫規範，尤其派駐桃園國際機場旅客服務中心，對於防疫期間未能克盡職守，核予一大過之處分。

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觀光局指出，兩位人員欠缺防疫警覺性以及便宜行事違反相關作業流程造成防疫恐慌，觀光局已進行內部檢討及反省，除加強同仁防疫觀念之教育訓練外，同時進行辦公場所及公共空間的全面消毒。本(31)日召開防疫危機應變會議，要求各單位全面提高防疫標準，以落實政府防疫作為，貫徹防疫決心。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致旅服中心同仁與其兒子感染新冠肺炎。