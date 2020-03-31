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醫院爆滿！香港41確診者仍「等待送院」...鄰居狂抖：怕有隱形病人

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▲▼新冠肺炎,社交距離,香港。（圖／路透）

▲香港餐廳實行社交距離相關措施。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠肺炎確診個案已接近700大關，公立醫院出現病床短缺。截至昨(30)日晚上11時，仍有41名確診者等候送醫，暫居於港九新界酒店及屋苑之中，等待最長時間個案早於29日就已確診。香港有議員就痛斥，確診患者遲遲不送院的情況極不理想，猶如蓄意危害市民性命。

據《東網》報導，一名居於灣仔軒尼詩道的36歲男病人27日確診，但截至今（31）日中午，在政府抗疫網頁仍顯示「待入院」。一位與患者居住同層的菲律賓鄰居表示害怕，感覺無論身處家中或戶外，都會有機會染疫，因為有隱形病人。

港府今（31）日回應稱，承認確診者未能即時入院「情況不理想」，但目前無法避免出現有關情況，食物及衞生局局長會聯同醫管局，研究有何方法縮短患者送院的過程；醫管局不排除會讓接近康復的確診者，轉送至另一類隔離設施接受治療，其中一個可能性是送往衞生防護中心的檢疫中心。

▲劏房。（圖／CFP）

▲香港不少人居住在劏房中。（示意圖／CFP）

本身是醫生的議員郭家麒表示，香港居住環境擠迫，確診者難以與家人分隔，質疑政府無視情況；醫管局曾在1月時聲稱可以迅速增加400張隔離病床，豈料真正需要使用時卻未能應急，延至30日才啟用二線隔離病床，令確診者被迫留在家中，「這樣非常對不起患者的家人，萬一有什麼事難辭其咎。」

劏房居住環境擠迫，居住者感染機會大增，加上不少劏房有水渠管亂駁問題，U型隔渠又不能發揮效用，渠管一旦播毒會令整幢大廈出事，再加上共用廚房等問題，情況極不理想。郭家麒促請政府盡快倣效其他地方、改建臨時醫院接收低風險病人。

香港在2周內急增逾500宗確診個案，葛珮帆批評當局應變不足，「歐美疫情嚴重，應一早預計到留學生、以至外地港人回港人士會令本港疫情加劇，但港府工作仍是慢處理。」在檢測病毒、檢疫中心、追蹤手帶、以至隔離病床都做到不怎麼樣。

▼香港機場旅客全副武裝。（圖／路透社）

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

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