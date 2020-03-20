民眾遺失現金13萬元　佳里警追回失金將侵占犯嫌送辦

▲佳里分局長斯儀仙特利用分局主管會報機會，公開表揚李員優良事蹟，並提醒民眾拾獲他人遺失物，應依法交由警方處理，切勿違法據為己有。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局佳里派出所警員李建漢，2月9日接獲黃姓民眾報案稱，自七股區騎乘機車欲至佳里區銀行存錢時，不慎遺失新台幣13萬元，李員花2個多小時沿途調閱監視器，查出1部自小客貨車駕駛涉嫌撿獲並侵占現金，警方循線將錢追回，李員並獲台南市警局2月份好人好事表揚。

警方指出，因遺失現金的黃民未能明確提供掉落位置，李員即根據黃民經過路、時段，沿線逐一調閱警局及民間監視器過濾往來車輛，歷經2個多小時細心監看，終於發現黃民騎乘機車行經佳里區建南里時，黃民後方有位自小客貨車駕駛舉動異常，接續調閱附近多支監視器後，發現該自小客貨車駕駛拾獲並侵占黃民遺失的金錢，乃依法通知該自小客貨車車主到案說明，順利追回黃民遺失金錢，並依法偵辦自小客貨車車主侵占遺失物行為。

黃民向警方表示該筆款項是他經營攤販的錢，遺失後遍尋不著、心急如焚，所幸警方協助尋回，令他欣喜萬分，特感謝警方的辛勞。





李員本著警察身為人民保母的精神，即時協助著急的民眾找回遺失財物，深獲民眾好評，並獲選為台南市警局2月份好人好事績優人員，佳里分局長斯儀仙特利用分局主管會報機會，公開表揚李員優良事蹟，並提醒民眾應妥善保管財務，如拾獲他人遺失物，應依法交由警方處理，切勿違法據為己有。

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