口罩配售額即將「14天買9片」　盧秀燕：研議搭公車強制戴口罩

▲盧秀燕將研議搭公車要強制戴口罩。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府31日召開市政會議，市長盧秀燕表示，日前她向中央疫情中心指揮官陳時中建議，民眾1周只能買3片太少，應該增加，如今獲得中央回應，4月9日起2周可買9片，既然口罩量有增如，原本民眾到一些群聚場所只能勸導戴口罩，如今市府將研議包括搭公車或是大賣場等，應該要硬性規定戴。

民政局長吳世瑋上午針對因應新冠肺炎疫情的居家檢疫執行進度簡報，台中市自1月24日至3月29日止，居家檢疫和關懷人數合計有11357人，目前還有6千多人，各區公所里幹事、里長每天打電話關懷個案及家人身體狀況，也已逾50萬通，每人都提供關護包，協助民眾居家安心檢疫，不過，違反規定而被開罰者有64人。

至於針對無固定住所、但有居家檢疫需求的民眾，市府提供替代所讓有需求的民眾安心度過檢疫期，截至3月29日前申請170件，累計核准161件，目前入住有93人。

盧秀燕表示，日前透過視訊會議，她向陳時中建議，民眾要上班、上學，1周只有3片根本不夠，應該再增加，如今中央已宣布4月9日起，每人2周可買9片，既然口罩量有增加，原本搭公車或是去人潮聚集的大賣場，對民眾都是柔性勸導，由民眾自發性戴，如今應該好好盤點，整理出哪些場所必須強制戴口罩，為了自己也為了大家安心。

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