老司機要哭哭了！　台中金錢豹、海派宣布：28日起停業14天

▲台中知名酒店金錢豹、海七、海八共6間酒店配合防疫暫停營業14天。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情進入關鍵期，台中知名「金錢豹」酒店及海派集團「海七」、「海八」共6家酒店，將配合政府防疫，從28（明）日開始暫停營業14天。台中市府表示，到目前為止配合停業1周以上業者有38家，感謝積極配合，也呼籲其他業者能配合暫時停業，善盡社會責任。

台中市政府防疫搶先部署，為防處民眾流連大型娛樂場所，引發群聚感染，形成防疫破口。日前開始結合衛生局、民政局、經發局及警察局，針對民眾容易聚集娛樂之場所持續展開聯合稽查。除了查察有無居家隔離（檢疫）民眾到處趴趴走外，也了解店家防疫措施，加強道德勸說及宣導本市防疫政策，期盼業者兼顧企業形象與消費者安全，共同為防疫工作盡一份心力。

市府表示，經相關單位積極勸導及協調，業者陸續表達願意全力配合防疫。其中知名海派集團青海南街的「海七」、「海八」店及「金錢豹」集團的台灣大道總店、文心南路「天上人間」酒店、「金鑽麗都」KTV及大型酒店「紫爵」，共6家表示願配合政府防疫政策，自28日起暫時停業14天。

巿政府表示，截至目前為止，配合防疫主動停業1個禮拜以上業者計有38家，雖各家業者停業天數不一，惟均積極配合防疫政策，也同時呼籲其他業者配合暫時停業，以善盡社會責任。

市府也將持續不定期結合衛生局、民政局、經發局及警察局實施聯合稽查及臨檢作為，並呼籲目前正在居家隔離(檢疫)民眾，應確實遵守政府檢疫規定，不要心存僥倖，到處趴趴走，以免遭到重罰，同時提醒市民避免出入密閉空間之娛樂場所，以降低感染風險。

另外，防疫期間除積極防疫，確保民眾安全外，對治安工作絕不鬆懈，以期提供市民一個安全的消費環境，並展現全力防疫與維護治安之決心。

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