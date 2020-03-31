4/1起體溫超過37.5°C禁入國道服務區　公廁洗手台改感應式水龍頭

▲國道服務區設置紅外線自動體溫感測設備。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

為因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情，國道各服務區4月1日起全面提升防疫措施，體溫超過37.5度者，禁止進入服務大廳，另外，高公局更換公廁洗手台為感應式水龍頭並調整出水量以提供用路人正確洗手服務。

高公局表示，為了全面提升國道服務區場站安全防疫，自4月1日起，國道各服務區大廳入口將統一用路人進出動線之管制，對進入大廳者進行全面體溫量測作業，若體溫超過規定37.5度者，將禁止進入服務大廳並請盡速返家就醫，以有效阻隔可疑傳染帶源者進入公共內部空間。

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▲自4月1日起，若體溫超過規定37.5度者，禁止進入服務大廳並請盡速返家就醫。（圖／高公局提供）

目前已於石碇及關西2處服務區安裝紅外線熱像儀，並開始啟用自動體溫量測，其餘服務區採購熱像儀自4月1日起逐步到貨進行安裝作業，國道全線15個服務區，估計設置35台紅外線熱像儀自動體溫感測設備。

▲公廁洗手台為感應式水龍頭並調整出水量以提供用路人正確洗手服務。（圖／高公局提供）

另外，國道各服務區已加強人員自我管控及清潔消毒防疫工作，包括第一線服務人員（含各經營廠商）每日上班前進行體溫量測正常者，才能進行服務管理工作，並於執勤服務前進行手部清潔消毒殺菌作業，工作全程配戴口罩，於服務區服務大廳入口處提供乾洗液或75%酒精供民眾自行洗手消毒，確保公共場站飲食衛生安全。

▲高公局加強相關設施消毒作業。（圖／高公局提供）

國道服務區各項公共設施設備除每日上、下午定期的清潔與消毒外，針對如門手把、開關、按鈕等均再加強清潔與消毒頻率（以不少於兩小時）等。