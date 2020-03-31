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最新MacBook Air三大更新重點評估！更快、更輕、價格也更親民

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作為一台全世界最受歡迎的筆記型電腦，Apple 3月18日突發更新 MacBook Air，除了具有更快速的效能、全新巧控鍵盤、兩倍的儲存容量之外，價格也降為 NT$31,900，教育優惠價更只要 NT$28,700。共有三款顏色 - 金色、銀色和太空灰色可以選擇。

Apple Mac 與 iPad 資深產品行銷總監 Tom Boger 說：「無論是購買其第一部電腦的學生和消費者，還是尋求更高階電腦的顧客，大家都喜愛 Mac，而 MacBook Air 尤其受到歡迎。今天，這款電腦迎來了重大更新，帶來最快可達兩倍的效能、全新巧控鍵盤、兩倍儲存容量，搭配令人驚艷又輕巧纖薄的設計、絢麗奪目的 Retina 顯示器、滿足一天的電池續航力，還有強大且簡單易用的 macOS，使 MacBook Air 成為全球最出色的消費者筆記型電腦。」這次帶來的改變有什麼？三大重點帶你評估。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

全新巧控鍵盤

筆電最在意的或許就是鍵盤，鍵盤好不好使用，對於需要隨時隨地工作的人來說很重要。MacBook Air 這次配備的全新巧控鍵盤，是於 16 吋 MacBook Pro 推出時首度亮相的配備，重新設計的剪刀式結構具備 1 公釐的鍵程，提供舒適穩定的按鍵體驗；同時方向鍵採用全新的倒 T 形排列，不用低頭便能更容易找到這些按鍵。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

兩倍儲存容量

你一定也有這樣的困擾，手機的容量逐漸比一台筆電還要大。這次MacBook Air 更新的儲存容量現在最低 256GB 起，是上一代的兩倍，而最高可達 2TB 的 SSD，則是上一代的最大儲存容量的兩倍。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

更快的日常效能

這是 MacBook Air 首次配備 4 核心處理器，現可提升眾多日常活動的處理速度，提供比上一代快達兩倍的效能。而透過 Intel Iris Plus Graphics，使 MacBook Air 繪圖效能提升最高可達 80%，因此能用比以往更快的速度，執行需要大量繪圖處理的活動。

價格與上市日期

全新 MacBook Air 售價 NT$31,900 起，教育優惠價 NT$28,700 起，將於日後 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放訂購。MacBook Air 也將於日後在直營店開始發售。

※TRAVIS HUNG
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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