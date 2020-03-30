全力防疫超前部署　新營、歸仁警不約而同運用科技遠距開會防群聚

▲台南市新營分局、歸仁分局，分別舉行視訊會議，各派出所所長在所內透過視訊與分局進行會報，避免群聚感染新冠肺炎病毒，各項勤、業務更能持續執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府及市警局為避免發生新冠肺炎社區及群聚感染，要求所屬防疫超前部署，台南市新營、歸仁分局30日不約而同，均採取視訊會議，各派出所所長在所內透過視訊與分局進行會報，避免群聚感染新冠肺炎病毒，也真正落實市府相關防疫政策，使警察勤務、服務不間斷。

目前正面臨「新冠肺炎」疫情，警察在防疫期間扮演重要角色，各派出所都依照轄區特性、駐地環境、空間限制等因素執行因地制宜的權宜措施，新營分局日前已實施異地辦公演練，也於30日進行視訊會議模式，讓各單位主管能夠參與視訊會議，以掌握當前防疫工作以及各項警政業務宣達，在防疫、治安、交通等工作上緊密配合相關分工作業，掌握每一環節，才能應付最嚴峻的疫情考驗。

新營分局長李名昌表示，警政署已建置視訊會議系統，提升會議效能，以利宣達各級主官、主管當前重要警政工作，新營分局也遵循署長、市長及局長的防疫理念，各項會議利用電子通訊設備聯繫，儘可能減少多人集會，以避免群聚感染風險。新營分局秉持著黃偉哲市長「萬事莫如防疫急」的理念，以更嚴謹的態度面對防疫工作，也要求各級主管主動關懷員警防疫工作安全，務必要將員警身體健康和執勤安全列為首要重點，並兼顧民眾安全、健康，做好各項防疫和治安工作。

台南市警歸仁警分局因幅員遼闊，各外勤派出所所長每周開會都要長途跋涉到分局，且目前正值防疫期間，為避免分局本部與外勤單位人員群聚交互感染，而造成行政運作系統癱瘓，3月30日依據台南市政府超前部署計畫，請外勤 13 個單位主管於駐地與分局本部進行視訊會議。

另為避免上情無法下達，更將警察局會議資料，於會後傳送各所，讓各基層主管、員警能更清楚市府相關防疫政策、措施及警察局現行針對各項防疫作法實際運作，而分局本部與會人員座位距離則採分散就坐，真正落實 避免群聚，防制感染」的政策，也使警察單位除了防疫作｢戰外之各項勤、業務更能持續執行。

新營分局於30日主管會報啟動派出所端與分局端視訊連線會議模式，讓派出所所長在所內就能和分局連線，避免實體會議造成近距離接觸感染風險，以保護員警健康安全。

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