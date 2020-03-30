因應疫情有效應變　花蓮縣府遠距工作視訊軟體建置完成

▲花蓮縣長徐榛蔚透過視訊系統，與地方13鄉鎮市長、縣府各局處首長同步視訊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情持續升溫，花蓮縣政府遠距工作視訊軟體已建置完成！縣長徐榛蔚30日透過視訊系統，與地方13鄉鎮市長、縣府各局處首長同步視訊，未來視疫情狀況，隨時可透過遠端視訊即時連線，快速、有效的應變與溝通。

▲▼遠距工作網路軟體具備螢幕共享功能，可支援手機、筆電與桌機等跨裝置，進行多人線上群組網路視訊會議。

花蓮南北狹長，雖然目前花蓮尚無新冠肺炎確診案例，因應未來疫情狀況，縣府目前已建置完視訊會議系統，未來將透過遠端視訊召開緊急會議，才能快速、有效的做好應變與溝通。徐榛蔚請各鄉鎮市長及縣府首長持續協助把關各項防疫措施，尤其接下來連假，會有大量觀光客來到花蓮，務必做好防疫工作。

縣府人事處長吳黎明說，縣府已規劃好異地辦公、居家辦公應變方案，且人事處已試辦完成，未來將視疫情，即時應變與調配。異地辦公地點包含1、2會議室、花蓮縣社會福利館大禮堂、社會福利館5樓會議室、花蓮縣原住民文化館、吉安鄉水資源回收中心、縣府電腦教室，目前各處均已規劃完成人力分配。

為預防新冠肺炎疫情引發群聚感染傳播的風險，並即時溝通及應變，縣府購置遠距工作的網路軟體，具備螢幕共享功能，可支援手機、筆電與桌機等跨裝置，進行多人線上群組網路視訊會議。

►我沒有遲到，是時間遲到了！