疫情影響捐血意願　百賀日式燒肉火煱4/2-4/3推捐血送吃到飽

▲百賀日式燒肉火煱推捐血送吃到飽。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎病情影響，降低民眾及各大單位捐血意願。嘉義百賀日式燒肉火煱行動力挺台南捐血中心嘉義捐血站,原定4月2日、3日兩天的公益捐血活動不延期，民眾只要當日捐血，即贈送市價600元吃到飽餐券一張，若捐500CC店家加碼贈送海鮮拼盤招待卷，當天捐當天就可以用。

▲百賀日式燒肉火煱響應捐血，送市價近600元餐卷。（圖／記者翁伊森攝）

百賀日式燒肉火煱由董事長陳昱銘夫妻、嘉義縣議員黃榮俊及台南捐血中心嘉義捐血站駱宛儀召開「你捐血，我請客，捐血獻愛心」記者會，黃榮俊加碼捐助二氧化氯乾洗手液。

▲百賀日式燒肉火煱4/2、4/3響應捐血，當天捐血送市價近600元餐卷，當天可用。（圖／記者翁伊森攝）

陳昱銘說，百賀響應血荒做公益，邀大家挽袖捐血，民眾當日捐血，即贈送市價600元吃到飽餐券一張，若捐500CC加碼贈送海鮮拼盤招待卷，餐卷當天捐當天就可以用。

黃榮俊說，感謝陳昱銘夫妻投入社會公益不遺餘力，因此自己也響應這次捐血活動，將提供二氧化氯乾洗手液防疫品給捐血民眾。

駱宛儀表示，疫情影響民眾捐血意願，捐血量降低兩成至兩成五，但捐血站、室、車仍每日進行清潔消毒等防疫措施。尤其每位捐血人必需量測體溫、使用乾洗清毒手部，進入捐血場所排隊時，距離更必須保持1公尺及旅遊史問診。

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