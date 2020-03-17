　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「和牛涮」主打極上和牛三吃！厚奶茶霜淇淋當甜點不要太完美

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

有感於吃到飽業態在台灣餐飲市場熱度不墜，並發現喜愛吃到飽的消費族群，現在所考量的除了CP值，食材品質與用餐氛圍更是左右消費決策的重要考量，王品集團憑藉30年牛肉專家的經驗，結合自營農場與契作提供優質的時令鮮蔬，推出最新品牌「和牛涮日式鍋物放題」，主打「和牛三吃」，包括美國極上和牛涮涮鍋吃到飽，搭配副餐極上和牛黑咖哩，還有現點現做的炙燒和牛壽司，一種和牛多種享受！

#肉食控天堂 頂級肉品吃到飽

直接把「和牛」兩字當店名，和牛涮提供的肉品種類和品質是當然的重點，套餐價位分成四種，638元/人的極上和牛套餐一次就可以品嚐六種肉品，包括雞腿肉、梅花豬、豬五花、美國安格斯霜降牛、美國安格斯雪花牛和美國極上和牛雪花。價位最高的頂級和牛套餐為一人718元，肉品選項多了一款美國極上和牛霜降，肉食控一次就可以吃到不同部位、油花、口感的肉片，非常過癮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不吃牛肉的人可選擇特賞豚雞套餐，國產脆皮豬五花、梅花豬、雞腿肉吃到飽，午餐價400元有找。


#被涮涮鍋耽誤的咖哩飯？黑咖哩在此必須有姓名

罪惡的澱粉與其是生理性的飽腹，更多的是心理上的滿足感，和牛涮供應的澱粉類副餐光是麵類和粉絲就有五種；無米飯不歡的人除了定番的肉燥飯，還有「極上和牛黑咖哩」讓你用第二種方式享用和牛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

被形容為大人味的「黑咖哩」，其中一種做法是將無糖可可粉加入香辛料中長時間將咖哩醬熬煮成近似黑的濃褐色，帶著蔬果甜味的辛辣感可將和牛肉片的鮮甜襯托得更為明顯，在和牛涮除了可以自製和牛黑咖哩飯，還能將咖哩醬淋在麵上，美味程度讓人印象深刻，甚至有網友笑稱和牛涮是被涮涮鍋耽誤的咖哩店。

#現點現做炙燒和牛壽司 吃一顆哪夠？

第三種享用和牛的吃法就是握壽司，經過高溫炙燒的和牛握壽司，被火焰逼出的豐腴油脂襯著誘人的焦香味，入口後與芥末和白飯高度共鳴，巧妙地勾起食慾，適合在餐前來一顆，如果胃容量夠大，選用頂級和牛套餐便可以和牛握壽司吃到飽。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#自製日式雙淇淋 加碼甜點胃

和牛涮讓人欣賞的一點，除了空間設計簡潔大方，蔬菜吧、醬料吧打光陳列清潔感十足，恰到好處的餐點選項大大減少了選擇困難症者的無所適從。甜點吧簡單不囉嗦以霜淇淋為主角，厚奶茶和牛乳雙口味可solo可綜合，加入配料抹茶凍、黑糖粉圓、黑糖蜜、黃豆粉，DIY時下最流行的日式霜淇淋甜點，不多吃一碗簡直對不起自己。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

面對肺炎疫情緊繃，和牛涮也做好自己，消費者進店前必須量額溫和手部噴灑高濃度酒精（更建議去廁所洗手再用餐），服務人員每天兩次量體溫，每小時以酒精進行手部消毒，配戴口罩是基本動作，餐廳空間和餐具也使用75%酒精消毒完畢。當然消費者本身也須做好防疫動作，無憂享用美食。

和牛涮 日式鍋物放題 台北忠孝東店

地址：台北市大安區忠孝東路四段128號2樓〉
營業時間：
週一至週四11:30~15:30／17:30~23：00 (最後收客時間 14：00/ 21：30)
週五 11:30~15:30／17:30~02：00 (最後收客時間 14：00/ 00：00)
週六 11:30~02：00 (最後收客時間00：00)
週日 11:30~23：00 (最後收客時間21：30)
訂位電話：02- 2751-1759
官方網站：www.wagyushabu.com.tw

※SILVIA SUN
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

全台15家CP值超高吃到飽Buffet大集合！

台北18間人氣燒肉店總整理，從日式到韓式通通出列，完全是肉食主義者的天堂！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
快訊／美股開盤反彈！道瓊大漲超過400點　標普500指上漲3
逃離英國「一路轉機搭高鐵」…20歲男到家無症狀確診！病毒驚人
開第一槍！喜鴻假期全線4/30前「停止出團」
境外移入確診病例連環爆　黃智賢砲轟陳時中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「和牛涮」主打極上和牛三吃！厚奶茶霜淇淋當甜點不要太完美

【廣編】左岸廣告創意總監徐俊良　獲頒台灣百大卓越設計家

疫情延燒業績降　悦誠廣場、禮萊廣場「降抽成」幅度達10％

實體店家轉攻線上搶救生意　團購網開店數增2成4

茶樹精油5招生活妙用法！痘痘肌的最愛，還能清潔消毒

礁溪寒沐酒店特色桌邊秀　6道「新川味」昇華五感享受

每店至少144瓶！愛買開賣「台酒75%防疫酒精」　全門市「2時段」供貨

全民防疫挺醫護！摩斯咖啡限時第二杯半價、「這天」加碼買1送1

防疫開買！全聯18日全台門市進貨茶樹酒精、愛買台酒75%酒精開賣

「合點壽司」首度進駐百貨！200坪空間創台灣最大，還有最長迴轉台

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

「和牛涮」主打極上和牛三吃！厚奶茶霜淇淋當甜點不要太完美

【廣編】左岸廣告創意總監徐俊良　獲頒台灣百大卓越設計家

疫情延燒業績降　悦誠廣場、禮萊廣場「降抽成」幅度達10％

實體店家轉攻線上搶救生意　團購網開店數增2成4

茶樹精油5招生活妙用法！痘痘肌的最愛，還能清潔消毒

礁溪寒沐酒店特色桌邊秀　6道「新川味」昇華五感享受

每店至少144瓶！愛買開賣「台酒75%防疫酒精」　全門市「2時段」供貨

全民防疫挺醫護！摩斯咖啡限時第二杯半價、「這天」加碼買1送1

防疫開買！全聯18日全台門市進貨茶樹酒精、愛買台酒75%酒精開賣

「合點壽司」首度進駐百貨！200坪空間創台灣最大，還有最長迴轉台

快訊／美股開盤反彈！道瓊大漲超過400點　標普500指上漲3％

男友瘋打手遊！　專家曝「小心機3招」奪回他的心...地雷話一說更慘

高中以下師生禁出國挨批違憲　高嘉瑜：總統應頒緊急命令

爸猛練棒式！2貓「窩背塞肚皮」熱心幫監督　網笑：快被壓扁了

大專棒聯／南華去年6人選秀中選　阿甘：今年還沒成熟

「和牛涮」主打極上和牛三吃！厚奶茶霜淇淋當甜點不要太完美

川普發文再提「中國病毒」　嗆紐約州長不要趁機搞政治

美型鬆餅機Vitantonio登台　14種烤盤讓家秒變甜點店

視察口罩國家隊「瀧澤科技」　鄭文燦：4月上旬日產能達1300萬片

駐歐代表處3點回應中國外館　上推特反駁一中政策

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

消費熱門新聞

美式賣場熱銷！限購一箱照樣搬空

愛買開賣防疫酒精！全門市2時段供貨

瑞穗鮮乳土司柔軟升級！吳鳳狂讚

全聯18日開賣75%酒精清潔液

買黑人牙膏+BT21限量組合「200元有找」超欠收

「合點壽司」首度進駐百貨

挺醫護！怡客推珍珠系列買一送一

高度超過3座101　自動回收機成果豐碩

高雄第3間漢堡王！地點、開幕時間曝光

疫情延燒　悦誠廣場降抽成10％

防疫作戰別亂揉小心「病從眼入」

全民防疫挺醫護！摩斯咖啡第二杯半價

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

疫情下搶救生意　團購網開店數增2成4

更多熱門

相關新聞

必勝客春季限定新口味抹茶控必吃

必勝客春季限定新口味抹茶控必吃

必勝客最近積極推出「Hot台味」系列話題新品，繼先前推出的「黃金臭豆腐比薩」、「QQ黑糖珍奶比薩」、「麻油赤肉比薩」後，最新推出兩款獨特新口味，包含「總舖師三杯雞比薩」、「京都宇治金時比薩」。

客庒地方創生移居計劃　2年補助百萬請把握

客庒地方創生移居計劃　2年補助百萬請把握

關鍵字：

VogueTaiwan美食吃到飽

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

他2年後又巧遇哀怨汪性感顧機車

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

17例全部境外移入　台人打壞好牌

更多

最夯影音

更多
《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面