「和牛涮」主打極上和牛三吃！厚奶茶霜淇淋當甜點不要太完美

有感於吃到飽業態在台灣餐飲市場熱度不墜，並發現喜愛吃到飽的消費族群，現在所考量的除了CP值，食材品質與用餐氛圍更是左右消費決策的重要考量，王品集團憑藉30年牛肉專家的經驗，結合自營農場與契作提供優質的時令鮮蔬，推出最新品牌「和牛涮日式鍋物放題」，主打「和牛三吃」，包括美國極上和牛涮涮鍋吃到飽，搭配副餐極上和牛黑咖哩，還有現點現做的炙燒和牛壽司，一種和牛多種享受！

#肉食控天堂 頂級肉品吃到飽

直接把「和牛」兩字當店名，和牛涮提供的肉品種類和品質是當然的重點，套餐價位分成四種，638元/人的極上和牛套餐一次就可以品嚐六種肉品，包括雞腿肉、梅花豬、豬五花、美國安格斯霜降牛、美國安格斯雪花牛和美國極上和牛雪花。價位最高的頂級和牛套餐為一人718元，肉品選項多了一款美國極上和牛霜降，肉食控一次就可以吃到不同部位、油花、口感的肉片，非常過癮。

不吃牛肉的人可選擇特賞豚雞套餐，國產脆皮豬五花、梅花豬、雞腿肉吃到飽，午餐價400元有找。



#被涮涮鍋耽誤的咖哩飯？黑咖哩在此必須有姓名

罪惡的澱粉與其是生理性的飽腹，更多的是心理上的滿足感，和牛涮供應的澱粉類副餐光是麵類和粉絲就有五種；無米飯不歡的人除了定番的肉燥飯，還有「極上和牛黑咖哩」讓你用第二種方式享用和牛。

被形容為大人味的「黑咖哩」，其中一種做法是將無糖可可粉加入香辛料中長時間將咖哩醬熬煮成近似黑的濃褐色，帶著蔬果甜味的辛辣感可將和牛肉片的鮮甜襯托得更為明顯，在和牛涮除了可以自製和牛黑咖哩飯，還能將咖哩醬淋在麵上，美味程度讓人印象深刻，甚至有網友笑稱和牛涮是被涮涮鍋耽誤的咖哩店。

#現點現做炙燒和牛壽司 吃一顆哪夠？

第三種享用和牛的吃法就是握壽司，經過高溫炙燒的和牛握壽司，被火焰逼出的豐腴油脂襯著誘人的焦香味，入口後與芥末和白飯高度共鳴，巧妙地勾起食慾，適合在餐前來一顆，如果胃容量夠大，選用頂級和牛套餐便可以和牛握壽司吃到飽。

#自製日式雙淇淋 加碼甜點胃

和牛涮讓人欣賞的一點，除了空間設計簡潔大方，蔬菜吧、醬料吧打光陳列清潔感十足，恰到好處的餐點選項大大減少了選擇困難症者的無所適從。甜點吧簡單不囉嗦以霜淇淋為主角，厚奶茶和牛乳雙口味可solo可綜合，加入配料抹茶凍、黑糖粉圓、黑糖蜜、黃豆粉，DIY時下最流行的日式霜淇淋甜點，不多吃一碗簡直對不起自己。

面對肺炎疫情緊繃，和牛涮也做好自己，消費者進店前必須量額溫和手部噴灑高濃度酒精（更建議去廁所洗手再用餐），服務人員每天兩次量體溫，每小時以酒精進行手部消毒，配戴口罩是基本動作，餐廳空間和餐具也使用75%酒精消毒完畢。當然消費者本身也須做好防疫動作，無憂享用美食。

和牛涮 日式鍋物放題 台北忠孝東店

地址：台北市大安區忠孝東路四段128號2樓〉

營業時間：

週一至週四11:30~15:30／17:30~23：00 (最後收客時間 14：00/ 21：30)

週五 11:30~15:30／17:30~02：00 (最後收客時間 14：00/ 00：00)

週六 11:30~02：00 (最後收客時間00：00)

週日 11:30~23：00 (最後收客時間21：30)

訂位電話：02- 2751-1759

官方網站：www.wagyushabu.com.tw

※SILVIA SUN

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