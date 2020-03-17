全球新冠肺炎疫情嚴重「多國列三級旅遊警告」　血基會：返台暫緩捐血28天

▲台灣血液基金會再次提醒，從疫區回來要暫緩捐血28天。（圖／台灣血液基金會提供）

記者趙于婷／台北報導

全球新冠肺炎疫情未停，台灣也不斷加強防疫措施和提升他國旅遊疫情建議，歐洲不少國家都已列入嚴重疫區，包括義大利、法國、德國、瑞士等知名旅遊國家，而台灣血液基金會也再次呼籲，從疫區返台要暫緩捐血28天。

國外多國已宣布進入緊急狀態並採取嚴格邊境管制及檢疫措施，且美國和歐洲近期疫情持續上升，中央流行疫情指揮中心今（17）日表示，基於國人至當地有感染風險，宣布除已公布列第三級之中國大陸（含港澳）、韓國及中亞國家，自3月19日零時起，將下列亞洲19國、東歐1國及美國3州旅遊疫情建議提升至第三級警告（Warning）。

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亞洲包括「日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫，共19國。」另外還有東歐的摩爾多瓦，美國的華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。

指揮中心提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊；另於台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。此外，美國除上述3州外，其他州旅遊疫情建議則升至第二級警示（Alert），提醒民眾前往當地應採取加強防護措施，返國後需落實14天自主健康管理。

台灣血液基金會也表示，健康且未從疫區回台的國人可維持捐血，每個捐血中心都會確實消毒，包括民眾填寫資料使用的平板等，都會仔細消毒，工作人員也會先替捐血人量體溫、提供消毒酒精，且在填寫資料前，也會確定是否有疫區旅遊史，有的話一律暫緩捐血。