天使之光！門諾2位護理長獲頒優秀青年　提醒自己莫忘初衷

▲花蓮門諾醫院二位護理長同獲今年優秀青年表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣「109年青年節優秀青年表揚大會」29日在縣府大禮堂舉行頒獎典禮，縣長徐榛蔚及立委傅崐萁皆出席頒獎並肯定受獎青年，門諾醫院護理部內科護理長胡婷婷以及兒科病房護理長郭品妤一同接受表揚並謙虛的說，看到病人恢復健康以及家屬露出的笑容，就是她們堅持下去的最大動力，她們會持續以護理的熱情、堅持做對的事、用專業照護每一位病患。



「以前總認為護理工作是護理人員的付出及給予，但有時候在病患及家屬身上所學習到的比我們所給予的多更多」！這不僅是促使自己成長進步的動力，也是護理生涯中最大的收穫。

▲門諾醫院護理部內科護理長胡婷婷及兒科病房護理長郭品妤，在表揚大會中接受縣長徐榛蔚親自表揚。

門諾醫院兒科病房護理長郭品妤說，回想當年擔任新手護理師時，也曾迷網過，尤其面對病患的出出入入以及瑣碎的臨床事務，其面對的壓力與辛酸只有自己最清楚，但即便如此，往往在照顧病患的過程中，越是看見病患的辛苦、家屬的擔憂，就越提醒自己「莫忘初衷」，生命雖然短暫、無常，但能夠盡己所學幫助更多的人，絕對是一件快樂的事。

郭品妤說，兒科病房最常聽到的就是孩子的哭聲，小小的身軀承受著病痛，無法忍耐時就是用哭來宣洩。而照顧小小病童的過程中，令她印象深刻的就是出生便被診斷為腦性麻痺的亭亭，反覆因為呼吸道感染問題住院，無法自行將痰液咳出的她，只能不停的被抽痰，每每當媽媽帶她住院治療時，內心總會替她感到相當不捨。雖然亭亭的人生最終還是畫下了句點，但看著她小小身軀曾經為生存而努力呼吸的過程，即使時間短暫，卻也帶給陪在一旁的醫護及家屬不凡的意義與啟發。

郭品妤表示，臨床上病患永遠是護理人員最好的老師，從事護理工作一轉眼邁入第16年，她熱愛在臨床工作中與病人互動的過程，也期許更多的護理新兵投入臨床，一同感受生命，感動護理。





媽媽本身就是護理人員，從小深受媽媽影響的內科病房護理長胡婷婷。從台北護理學院畢業後，就以「回鄉服務」的理念投入護理職場工作，在門諾醫院服務已19個年頭的她，除了熱愛這份工作，也藉由照顧病患的過程中，強化自癒力。把患者當作家人來照顧，將心比心的付出，不僅獲得患者與家屬的肯定，胡婷婷也榮獲2000年花蓮縣護理師公會「優良護理人員」及2019年院內「資深護理人員」之表揚。



胡婷婷說，期許自己能在護理領域能發揮所長，從護理人員專業之培育、資源運用來提升照護品質；讓病人從出院到社區無縫接軌之整合性照護，是她對護理生涯工作的目標。她強調，自己從小在花蓮生長，不僅熱愛這塊土地，更希望用自己的專業『守護花東偏鄉醫療』，為偏鄉居民多盡一份心力。

►我沒有遲到，是時間遲到了！