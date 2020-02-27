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甜點師傅為癌末父圓夢　點心坊百岳人生攝影展邀您共賞

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▲▼賴慶陽與父親不到2週的時間內，在數百件攝影作品中挑出30件，完成這項溫馨又艱困的任務。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼賴慶陽與父親不到2週的時間內，在數百件攝影作品中挑出30件，完成這項溫馨又艱困的任務。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「爸爸，我以你為榮」！知名甜點師傅賴慶陽為了替癌末父親圓夢，特地在自家甜點店「邊境法式點心坊」舉辦「百岳人生」攝影展，與父親挑選出25幅的攝影作品，期盼藉此讓更多人看到父親精彩的人生，開展當天特別邀請門諾醫院安寧團隊及親友們參與，一同感受百岳山景的壯闊與感動。
 
71歲癌末患者賴先生透過視訊的方式，與現場的親友及門諾安寧團隊輕聲的道出心中感謝。為了不讓父親留下遺憾，兒子賴慶陽在得知父親想要舉辦攝影展的願望時，便立即投入籌畫。除了邀請門諾安寧團隊至家中與父親討論細節，父子倆更在不到2週的時間內，一起在數百件攝影作品中，挑出30件，完成這項溫馨又艱困的任務。

▲▼賴慶陽與父親不到2週的時間內，在數百件攝影作品中挑出30件，完成這項溫馨又艱困的任務。（圖／門諾醫院提供，下同）

請繼續往下閱讀...

聽著父親訴說起這些老照片的故事，彷彿就像與他共同經歷過那段最美的回憶，賴慶陽說，父親大學時便喜愛爬山，越爬越高後，便開啟了挑戰百岳的夢想，即使最終無法實現，仍希望藉由這些珍貴的攝影作品，讓更多人看見百岳的壯闊之美，就如同看見父親精彩豁達的人生。

▲▼賴慶陽與父親不到2週的時間內，在數百件攝影作品中挑出30件，完成這項溫馨又艱困的任務。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼賴慶陽希望藉由這些珍貴的攝影作品，讓更多人看見百岳的壯闊之美，就如同看見父親精彩豁達的人生。
 
「從來沒想過生前還可以再辦攝影展」，賴慶陽說，感謝大家讓父親在人生的最後階段不留遺憾。雖然父親的人生旅程進入倒數，但他對生命的豁達、對人生的態度，將是留給家人最珍貴的禮物！同一座山因著四季而有不同的風景，如同人生每個階段都有各自的風貌，賴慶陽說，爸爸這一生非常精彩，即使人生走到了最後仍努力圓夢，希望藉由這場攝影展，傳遞爸爸努力不懈的精神，鼓勵更多的癌友與家庭，勇敢面對，讓生命盡情奔放！
 
門諾醫院血腫科醫師宋孟達表示，很高興能夠受邀參與賴先生的攝影展，因為這場「百岳人生」攝影展，讓我們看到了人在生命中遇到挫折甚至是無可挽回的情況下，還能夠努力經營到最後一刻，留下令人懷念的光輝，並藉由一幅幅充滿溫度的作品，讓大家獲得更多的感動。

▲▼賴慶陽與父親不到2週的時間內，在數百件攝影作品中挑出30件，完成這項溫馨又艱困的任務。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師表示，安寧療護與其說是醫療行為，倒不如說是面對生命的一種方式，每一個人都會有離開人世的一天，安寧療護除了減緩患者身體上的痛苦，更重要的是如何在面對人生關卡時，把遺憾降至最低，讓家人能夠用最圓滿的方式，協助完成心願，陪患者走完人生的最後一段路。
 
門諾醫院安寧療護團隊是由4位專任醫師、2位安寧共照護理師、5位安寧居家護理師、10位病房護理師、以及專任心理師、社工師與關懷師共同組成，提供完整的安寧居家、共照、病房服務，協助病人面對生命的最後旅程！

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