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2020年台東縣社會優秀青年　社會處社工林慧馨積極任事獲選

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▲ 109年台東縣社會優秀青年，社會處社工林慧馨積極任事獲選。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 2020年台東縣社會優秀青年，社會處社工林慧馨積極任事獲選。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

救國團台東縣團委會於28日在原住民青少年活動中心，辦理109年台東縣各界慶祝青年節優秀青年表揚大會，縣長饒慶鈴也親往向得獎優秀青年恭賀。其中，台東縣政府社會處社會工作及保護科林慧馨社工員於眾多參與評選者中脫穎而出，榮獲109年台東縣社會優秀青年接受表揚，展現保護性社工的專業與勇氣。

社會處表示，林慧馨社工員為積極營造社區防暴氛圍，隨時蒐集、大量閱讀，並將相關資訊與新知與社區伙伴分享，如性別平權的影片、目睹家暴的影響文章，希望可以幫助社區伙伴不斷的精進成長，在108年更是輔導關山鎮中福社區發展協會榮獲街坊出招南區競賽第3名，入圍全國決賽。因為林慧馨的積極與努力，衛生福利部評鑑台東縣108年推動家庭暴力初級預防社區宣導工作績效優良，獲得衛生福利部頒獎表揚。

林慧馨社工員因為生命經歷在工作上不遺餘力，做事態度向來積極認真、勇於任事、使命必達，勇於嘗試各種挑戰，致力於消弭、預防每一個暴力。她說「如果每個人都做一點點，台東就會不一樣」，強調每一個人都能發揮力量，主動關懷社區的每一個鄰居，就能增進改變的機會、減少暴力的發生，幫助他人積極面對人生考驗。

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