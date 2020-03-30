中小企業確診肺炎「須暫時關閉場所」！和泰產險推出停業賠償保險　最高賠27萬元

▲多數中小企業執行防疫措施，考量員工遠端工作，或暫時停業。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

因應全球性的新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，台灣社會上下齊心全力維護國人健康，防疫能力備受世界肯定。和泰產險表示，為了支持中小企業在防疫期間能維持長久經營，率先針對中小企業商家推出「和泰產物停業賠償保險（日額乙型）附加條款」，協助企業主度過難關。

和泰產險指出，為避免疫情擴散，當有確診病例時，確診病患及其接觸者皆須進行隔離，中小企業主將可能因顧客或員工罹患新冠肺炎而受主管機關的命令或防疫措施，使該經營場所須暫時關閉或停業，考量「停業至復工」所需時間往往長達半個月以上，對中小企業主而言無疑是項沉重的負擔。

為了減輕中小企業主的停業損失，和泰產險推出「日額型停業賠償保險附加條款」，如不幸發生法定傳染病被迫停業的狀況，將依實際停業日數，每日定額給付保險金，保險期間內最高給付日數90天，每張保單最高賠償限額為27萬元，提供中小企業於防疫停業期間的保障，以待復工之時重新開業。

不過，和泰產險也提醒，中小企業須注意若員工從第三級疫情地區返國需居家檢疫14天，或從第二級疫情地區返國需居家自主管理者，又或本附加條款生效前已發生停業者，則不在該保險的承保範圍內。