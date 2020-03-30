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詹宏志找周品均入主美合國際實業　迎戰時尚電商市場

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Wstyle周品均入主美合國際實業（圖／唯品風尚提供）

▲Wstyle創辦人周品均入主唯品風尚集團擔任執行長。（圖／唯品風尚提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣美妝電商集團美合國際實業30日董事會上正式決議，公告電商品牌Wstyle將與美合國際實業旗下原有的86小舖、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy等4大美妝品牌跨界整併，集團名稱未來將正式更名為唯品風尚集團，Wstyle創辦人周品均則入主集團擔任執行長。

美合國際實業是由PChome、潤泰集團、華威創投聯手成立的美妝聯盟，董事長詹宏志認為，集團要盡快在產業競爭中突圍，需要一位有深厚電商經驗，又有能力掌握美感與時尚的新生代領導者，因此找來電商女王周品均攜手迎戰時尚電商市場。

周品均曾是東京著衣創辦人，因離婚而離開一手創辦的公司，3年前再度白手起家，創立全新電商服飾品牌Wstyle，卻能在短短3年間年收破億，成為詹宏志找上她的一大原因。Wstyle將正式加入集團組織之外，周品均也將成為股東之一，並擔任整併後集團的新任執行長。

周品均接任執行長後，她表示一次要操作5個品牌是莫大挑戰，首要任務是為集團各品牌重新定位，引用Wstyle成功經驗，建立新集團的企業文化，盡快轉型，打造成台灣新一代女性品牌集團。

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