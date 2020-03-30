預防外籍移工成防疫破口　台中東協廣場6舞廳配合停業

▲東協廣場6家舞廳配合警方柔性勸說防疫，暫時停業2星期。（圖／警方提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎（武漢肺炎）威脅持續，中央日前宣布室內超過100人以上公眾集會應停辦，加上有數萬名逃逸外籍移工可能形成防疫破口，台中市警局柔性勸說下，知名東協廣場有6家舞廳宣布3月23日至4月11日暫停營業，盼減少人與人近距離接觸，降低感染風險。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應新冠肺炎國際應情升溫，加上返台境外移入確診個案大幅增加，除了限制非本國籍入境外，25日也建議，超過100人以上公眾集會活動應予停辦，減少人口跨境流動、近距離接觸，以降低傳染風險。

▲暫時停業舞廳門口放上公告。（圖／警方提供）

然而，外籍移工因為數萬位逃逸移工，難以掌控，也可能成為防疫破口。第一警方局所轄的中區東協廣場，又是中部知名外籍移工聚集處，在疫情發生後就不敢大意，加強查察。近日也超前佈署，經柔性勸導下，東協廣場有6家舞廳宣布23日暫時停業，將停到4月11日。其中包括菲律賓的金唱家視聽、重力視聽、越南的動力視聽、聖亞納視聽、泰國的金泥視聽歌唱以及印尼的動力視聽。

▲▼舞廳業者配合政府防疫，拉下鐵門暫時停業2星期。（圖／警方提供）

東協廣場舞廳業者表示，他們早有認知舞廳群聚效應大，所以從過年後即嚴格限制僅持有護照且無工作證之外籍人士入內消費，也考量到東南亞疫情發展，再加上部分公司限制旗下外籍移工前來，預防移工「中標」，因此配合警方停業2周。

業者說，除進行場所全面消毒清潔之外，業者也將針對未來營業活動期間的衛生防護措施、人員健康管理等建立周延的配套計畫。

第一分局長孫太康表示，感謝業者重視外籍移工的消費安全，自主配合防疫政策停業，也呼籲民眾目前國內疫情正面臨關鍵時刻，應配合政府確實遵守相關規定，並加強個人衛生清潔習慣，減少出入人潮聚集場所或參與大型集會活動，以共同防堵疫情擴散。

►年輕好簡單～～



【更多新聞】

►「沒病也給你們餓死」這對夫妻闖小三通罰30萬又落跑 執行署查扣人壽保險

►獨／名醫保海外人身保險 身故理賠2億引發家族爭奪！兒子告贏繼母

►獨／海外疫情延燒 吸金3億犯聲請解除境管…理由「我要陪家人出國玩」