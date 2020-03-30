傳觀光局確診員工「5歲兒也染疫」　指揮中心回應了

▲桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

記者賴文萱、趙于婷／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，觀光局桃園機場旅服中心員工案269因曾接待過從菲律賓返國的觀光局官員之子案277而確診，今（30）日傳出該名員工的5歲小孩也確診，對此，觀光局回應，尊重CDC公布的結果。至於觀光局長官是否有採檢，觀光局表示，需要跟當事人聯繫一下，目前還在確認當中。中央流行疫情指揮中心則回應，「沒有評論」。

觀光局官員兒子機場喝咖啡害染疫案持續延燒，今傳出案269同仁的5歲兒子傳出也確診，觀光局副局長張錫聰表示，他目前沒接到消息，要進一步查證，如果有的話指揮中心下午會說明。

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，關於外傳觀光局機場人員的5歲兒子確診一事，這點「沒有評論」；而案277的父親（觀光局官員）的採檢資料目前還無法確認。

但該名長官上周還參加多場會議、餐敘，讓觀光局及相關旅遊業同仁人人自危，為了解案277在機場的所有足跡，交通部長林佳龍也下令調出所有案277行經的機場監視器。

▲林佳龍下令調出案277所有行經路線的監視器，了解所有路過足跡。（圖／桃機提供）

林佳龍昨在臉書證實，觀光局這位確診的同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診）。他怒批同仁奉派接待長官之子，涉有公器私用之嫌，要求交通部介入調查，在24小時內釐清狀況，如有特權，絕不寬貸。

觀光局長官交通部政務次長王國材今（30）日在立法院交通委員會中表示，該名長官當天沒請假就去接兒子，僅有口頭請假，至於後續行政調查部分，如果發現有假公濟私或是對自己親友有不當接待，調查後會提出完整說明，今天就會有結果。