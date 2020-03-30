不能全複製SARS經驗...新冠肺炎7-10天是關鍵期！台大：症狀出現前2天展開調查

▲台大公共衛生學院今（30日）舉行第八場記者會。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

有賴03年SARS經驗，台灣在本次新冠肺炎的處理上相當效率，贏得世界讚賞，但今（30日）台大公衛學院教授林先和指出，SARS跟新冠肺炎傳染力大不同，「不能單純複製SARS之前的經驗，應從症狀出現前兩天即展開調查。」

林先和說明，SARS大部分在症狀出現5天之後才有明顯傳播力，而新冠在症狀早期，甚至可能在症狀出現前就有高傳播力，由於高風險個案還未出現症狀就有可能傳播，應從指標個案症狀出現日之前即開始調查，舉香港為例，症狀出現前兩天即展開調查。

請繼續往下閱讀...

▲新冠病毒實際傳播時間為7至10天內，接觸時間點小於3天內的2.7%最高，4至5天為1.4%，6天以上為0%。

針對台灣本土接觸者追蹤進行分析，林先和表示，純靠症狀篩檢效果有限，應採用快篩方式，且不能單純複製SARS之前的經驗，需要更廣泛防治手段，像是接觸者調查、拉高社交距離等。未來如果出現大量病患時，可考慮在症狀出現兩週後，將輕症病患從負壓病房轉至一般病房，減低醫療系統負擔。

▲會被感染者多半是「近距離接觸15分鐘以上」，且以同住與非同住家人感染發病率風險最高，家戶成員臨床發病率13.9%；非同住家人 6.5%；醫療及其他均為0。

他指出，會被感染者多半是「近距離接觸15分鐘以上」，新冠病毒實際傳播時間為7至10天內，接觸時間點小於3天內的2.7%最高，4至5天為1.4%，6天以上為0%，且以同住與非同住家人感染發病率風險最高，家戶成員臨床發病率13.9%；非同住家人 6.5%；醫療及其他均為0，目前輕症患者住院期都遠高於此；至於發病率年齡部分，以60歲含以上3.6%最高，此研究是累積3個月的資料平均值。





▲至於發病率年齡部分，以60歲含以上3.6%最高。

新冠病毒早期傳播力高，之後會隨時間遞減，此調查跟國外病毒學研究結果一致，會隨時間過去病毒量會失去活性而慢慢下降。隨著疫情升溫，林先和建議，近距離接觸都要戴口罩，由於距離很難拿捏，故建議採用視訊方式，尤其是室內需全面性的拉大社會距離(social distancing)，並推估COVID-19的實際傳播期間可能主要在症狀出現7-10天。但COVID-19的傳播時間趨勢早期之症狀多半輕微且不明顯，且可能有症狀前期之傳播，容易出現漏洞。