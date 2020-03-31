小朋友超有精神看窗外　第2班「類包機」214人抵達北部檢疫所隔離14天

▲遊覽車今晨抵達檢疫所。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳俊宏／綜合報導

第二架次的華航「類包機」30日晚間9時37分抵達桃園國際機場，214名滯留湖北國人在睽違54天之後，終於踏上台灣的土地，所有人下機後都接受採檢作業；今天（31日）凌晨由遊覽車載往北部某檢疫所，進行14天的隔離檢疫作業。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中繼29日晚間的首班類包機之後，30日晚間再度到場坐鎮指揮採檢與後送作業，國軍化學兵也完成部署進行消毒作業。

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所有乘客採檢後無異狀，5輛在機場待命的救護車均無載人離開；今晨0時5分，載送乘客的遊覽車全數離開機場；1時14分，遊覽車進入北部某檢疫所，人員下車後，車輛進行消毒作業。

▲▼遊覽車今晨抵達檢疫所。（圖／記者游宗樺攝）

《中央社》報導，從機場到檢疫所的這段車程中，有乘客發呆，也有人補眠，還有小朋友很有精神地看著窗外。

為接回滯留湖北的國人，指揮中心協助安排以「類包機」模式，洽請華航安排29、30日各一架定點航班協助接返，航班編號都是CI504，供滯留湖北民眾隨當地交通解封，自行至上海搭機返台。29日先飛的第一批類包機有153人回來，第二班類包機則有214人。

▲▼人員下車後，車輛進行消毒作業。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼第二架次的華航「類包機」30日晚間9時37分抵達桃園國際機場。（圖／記者李毓康攝）