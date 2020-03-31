　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列總理自我隔離！　官員證實：國會事務助理檢驗陽性

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃翊婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的幕僚接受新冠肺炎病毒採驗，結果呈現陽性。發言人簡德曼在當地時間30日於推特PO文證實，雖然納坦雅胡的家人及身邊員工檢測結果皆為陰性，但在衛生部門發出進一步指示之前，他將從30日開始展開自我隔離。

起初有外媒報導，納坦雅胡26日曾與確診的國會顧問里夫卡帕魯奇（Rivka Paluch）會面，導致外界擔憂他可能會染病，一度傳出需要隔離一週。當時納坦雅胡辦公室回應，外媒報導的內容並不正確，兩人近期沒有會面，甚至在過去兩周內都沒有待在同一個房間過，所以沒有必要進行隔離。

以色列總理自我隔離。（圖／翻攝自推特／Ofir Gendelman）

▲發言人證實總理將進行自我隔離。（圖／翻攝自推特／Ofir Gendelman）

不過，以色列官員30日證實，納坦雅胡的一名助理接受檢測，結果呈現陽性，這名助理主要負責國會事務，目前身體狀況還算良好，後續會根據衛生部門的指示進行下一步行動。

總理發言人簡德曼（Ofir Gendelman）隨後也在推特以英文PO文表示，納坦雅胡的家人及身邊其他員工檢測結果皆為陰性，在衛生部門發出進一步指示之前，總理將從30日開始展開自我隔離。

ET快訊
志村健遺產高達50億！繼承人第一順位是哥哥　網挖出私生子存在
差一天閃掉回溯採檢！實踐大學師4度就醫才確診　接觸鏈出爐
彭博：全球恐剩台灣學生仍「全面到校上課」　驚人原因曝光
深夜變天「一路下到下周」　清明連假雨區、水氣最多時間曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠肺炎全球破74萬例、3.5萬死　 歐洲病亡數最多

美眾議員自曝「推定確診」　3天前與議長同台近距離接觸

美股三大指齊漲3％以上　分析師估：第2季失業人口暴增至4700萬人

義大利確診病例「突破10萬大關」　但是有好消息：新增確診連5降

歐洲第一個！義大利確診破10萬國　出現2周以來單日「最低增長率」

世衛專家堅守「不建議戴口罩」立場：沒特別好處，戴錯還有反效果

紐約州近7萬確診1200死！州長求增援醫護人員　施壓川普：呼吸器呢

以色列總理自我隔離！　官員證實：國會事務助理檢驗陽性

Google高層染疫！　76歲「網際網路之父」確診新冠肺炎

新冠肺炎全球破74萬例、3.5萬死　 歐洲病亡數最多

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

防疫期！她為未婚夫準備溫暖驚喜 串通鄰居開窗唱生日歌...窩心破表

世衛專家堅守「不建議戴口罩」立場：沒特別好處，戴錯還有反效果

紐約州近7萬確診1200死！州長求增援醫護人員　施壓川普：呼吸器呢

以色列總理自我隔離！　官員證實：國會事務助理檢驗陽性

Google高層染疫！　76歲「網際網路之父」確診新冠肺炎

新冠肺炎全球破74萬例、3.5萬死　 歐洲病亡數最多

美眾議員自曝「推定確診」　3天前與議長同台近距離接觸

美股三大指齊漲3％以上　分析師估：第2季失業人口暴增至4700萬人

梵谷天價畫作失竊於荷蘭博物館　外媒預估損失上看2億元

彭博：全球恐剩台灣學生仍「全面到校上課」　驚人原因曝光

救救紐約！確診6.6萬例「1200人死亡」醫療崩潰　美軍醫院船「安慰號」抵達

世衛專家堅守「不建議戴口罩」立場：沒特別好處，戴錯還有反效果

一張圖揭秘「戴口罩到底有沒有用」！醫讚：台灣在正確方向上

空軍士官冤死12年　「自殺結案」藏軍中恐怖祕密

張鈞甯、陳意涵爆「假面閨蜜」！反目原因曝光　揪好友聚會獨缺1人

泰山「坐擁金雞母」人人都想搶！　老牌食品廠3策略成功翻身

遠距離戀愛必知！3個維持感情的小秘訣　睡前聊天別老是抱怨

紐約州近7萬確診1200死！州長求增援醫護人員　施壓川普：呼吸器呢

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！　大主播「精彩夜生活」曝光

帶槍銀行搶匪誆要去掃墓　女運將「尿急保住一命」嚇罵夭壽

One Republic防疫新曲收益捐出　隔離中「不忘台粉」跨海送祝福

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

國際熱門新聞

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

全家只有1人褐眼！他買DNA測試盒　結果一出哭了

南韓不封城　靠5個關鍵讓疫情降溫

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

重砲轟中國封殺　德國會議員：台灣是獨立國家

封鎖陣間　女模拿情趣玩具殺時間

1/2痊癒者「仍帶病毒」趴趴走！　排出天數曝光

南韓又有教會群聚感染　至少28確診

Google高層染疫！「網際網路之父」中鏢

救救紐約　美軍安慰號醫療船抵達

義大利感染破10萬　單日確診新低

英相強生寄3000萬封信花掉2.13億

義大利確診破10萬！新增病例連5降

更多熱門

相關新聞

發病返台未主動告知　17人居家檢疫確診

發病返台未主動告知　17人居家檢疫確診

國內新冠肺炎疫情近來境外移入確診個案與日俱增，不過有發現，部分個案是入境前14天內就有症狀，卻疑似沒有主動告知，在居家檢疫期間發病，經通報採檢確診，甚至出現同住家人照顧起居時受感染、接機接待者疑被感染的案例。面對外界關切針對上述發病之開罰狀況？是否未曾開罰？根據指揮中心公共關係室彙整許久後表示，彙整中、暫無法提供告知。

小朋友超有精神看窗外　類包機214人抵達北部檢疫所

小朋友超有精神看窗外　類包機214人抵達北部檢疫所

新冠肺炎全球死亡病例逾3.5萬　歐洲最多

新冠肺炎全球死亡病例逾3.5萬　歐洲最多

美眾議員推定確診　曾與議長接觸

美眾議員推定確診　曾與議長接觸

前科男獲減刑9次　出獄1年又殺人

前科男獲減刑9次　出獄1年又殺人

關鍵字：

新冠肺炎以色列

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

漁光島女方正面曝光　警方說話了

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

各國大讚台灣防疫　網讚：歷史的一刻

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

高層翹班接機「染疫子」...害確診　下場慘

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

實踐大學1兼任老師今染疫

更多

最夯影音

更多
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面