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冰島全球首例「雙病毒感染者」！突變病毒更致命　指揮中心回應了

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記者趙蔡州／綜合報導

冰島一間基因研究中心日前對600名患者進行研究，結果發現40種的新冠肺炎病毒變種，其中有患者身上一次就找到2種病毒，成為全球首次發現的「雙重感染者」。台灣感染科醫生認為，儘管基因有很多變異，但致病率、傳染性應不會改變，至於國內是否有類似情況，指揮中心表示將進一步了解。

冰島deCODE基因公司針對境內病患進行研究，發現有病患體內出現2種新冠病毒，其中一個為變異後的病毒變種，成為全球首次發現的「雙重感染者」。公司執行長斯特芬森表示，患者體內同時存有2種新冠病毒，代表著病毒的基因序列已經變異，病毒很可能隨著時間、宿主而產生變異，恐怕更具有傳染力跟致命力。

▲▼(1400)疾管署記者會，莊人祥聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

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▲指揮中心發言人莊人祥表示，針對冰島「雙重感染者」情況，將會進一步了解。（圖／記者黃國霖攝）

台大感染科醫生李秉穎則認為，「新冠病毒目前為止，基因雖然很多變異，我們可以用基因變異，給它畫成一個類似家族史一樣的基因樹，但它的致病率與傳染性，並沒有任何的改變」。至於台灣境內是否出現類似情況，指揮中心發言人莊人祥表示，將會進一步了解。

冰島日前推行全國篩檢對約1萬人抽樣檢測，其中5千名沒有任何病症的人中，有48人呈現陽性反應。冰島衛生專家分析，冰島感染人數很有可能佔全部人口1%，只是目前還有很多無症狀感染者沒有接受檢測，這種情況的傳染風險反而更高。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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