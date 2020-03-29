國務院：中國確診低於3000例　菜價回落、復工率接近100%

▲國家健衛委發言人米鋒。（圖／翻攝新華社）

實習記者簡立宇／綜合報導

國家健衛委發言人米鋒在29日表示，截至28日的確診人數低於3000例，本土的疫情傳播已基本阻斷。另外，中國商務部消費促進司負責人王斌也在28日表示，隨著中國疫情趨緩，3月以來的糧食、肉、蛋、蔬菜等必需品價格回落，農產品批發市場的復工率達到了99.4%，經營商戶復工達97.6%，交易量比2月初增加了50%以上。

根據《星島日報》，米鋒在29日國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前累積境外輸入確診病例693宗，仍有可能引起新一輪傳染，當前要繼續防範本土零星病例和境外輸入傳染的雙重風險。

另外在28日的聯防聯控新聞發布會上，王斌表示，蔬菜的價格已比2月底回落16.5%，豬肉也比2月中的高點回落7.4%。當前遇到的主要問題在於，市場人氣回升緩慢，民眾仍謹慎對待疫情，外出消費較為小心。

▲上海在機場進行檢疫 。（圖／路透社）

國家稅務總局政策法規司副司長王世宇也在會上表示，小型店面的「抗風險能力」較弱，受到衝擊較大，因此部署4階段優惠政策。其中只要「年銷售額在500萬（約2100萬台幣）以下」，湖北省境內3月到5月的「小規模納稅人」可以「免徵增值稅」，其他省分的小規模納稅人，增值稅率由3%調降到1%。

另外，中國各省、市、自治區都推出了相關政策，減免房產稅﹐城鎮土地使用稅等等，減輕屋主負擔，鼓勵他們主動減免租金，間接降低承租者的負擔。