150cm女出門買飲料！遭眼鏡男「塞進小黃」失蹤2天　爸急喊：怕時間一拖....

記者翁進忠／高雄報導

高雄一名31歲的女子27日早上跟家人說要去對面超商買飲料，但之後卻不見蹤影，而家人調閱監視器後發現，女子是被一名搭著計程車而來的人帶走，而該名男子還以半脅迫的方式，將人給強推上車，行徑相當誇張。

▲女子遭強行推入計程車內。（圖／記者翁進忠翻攝，下同）

對此，女子的爸爸表示，「我女兒31歲很瘦小，身高大概150，30幾公斤，本身因為天生智能不足，是中度智障的小孩，不會分辨好、壞人，但因為很熱心，很容易被人拐走」而他也提到，「平常因為這個原因，我們就不太會讓她出門，可是因為她長大了，會吵著要去外面買東西，我們對面有一個超商，她每天都固定早上、下午，都會去買個飲料，去了之後馬上就會回來。」

女子的爸爸還原當天經過提到，「星期五早上她大概9點50左右，下來說要去對面買飲料，但到10點20了，我們發現小孩怎麼還沒回來，就去對面超商問，結果店員說她今天沒有過來，我就發現有問題了，請大樓管理員調監視器一看，發現她被人家帶走了。」

此外，從畫面中可見，女子幾乎是被男子給強硬地推上計程車。對此，女子的爸爸也說，「我們也報警了，警方根據線索找到了計程車司機，計程車司機也提供了帶走我女兒的男子的相片，但警方跟我說礙於個資法，沒辦法提供這個男子的照片，但我就希望警方可以，因為這是一個弱智的小朋友被帶走，我怕她會有危險。」

女子的爸爸也表示，「希望警方提供照片，可以透過網路大家的力量找到這個人，把我女兒給接回來，因為時間一拖我怕會發生事情，能不能拜託警方幫忙，趕快把小朋友找回來，請體諒我們做家長的心情，請大家幫忙謝謝。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！